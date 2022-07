Prezes Bayernu potwierdza transfer Lewandowskiego. "Sytuacja zmieniła się diametralnie"

Koniec przygody z Bayernem. Lewandowski pożegnał się i opuścił klub Robert... czytaj dalej » Długo trwały przepychanki na linii Barcelona – Monachium w sprawie transferu Lewandowskiego. Teraz już niemal wszystko wskazuje na to, że być może jeszcze w sobotę kapitan reprezentacji Polski zostanie zawodnikiem klubu z Camp Nou.

"Sytuacja się zmieniła"

Ostatnie dni związane z odejściem "Lewego" podsumował Kahn.

- Dwa miesiące temu nie było tematu zmiany barw klubowych przez Roberta. Nie otrzymaliśmy wtedy żadnej oferty, nie mieliśmy żadnej alternatywy na wypadek jego odejścia. Od tego czasu sytuacja zmieniła się diametralnie. Barcelona złożyła propozycję, która nas zadowoliła. Dodatkowo pozysaliśmy Sadio Mane, który jest zawodnikiem klasy światowej – tłumaczy prezes Bayernu w rozmowie z "Bildem".

- Nie spoczywamy jednak na laurach i cały czas przyglądamy się zawodnikom, którzy mogliby jeszcze bardziej wzmocnić naszą siłę ofensywną po odejściu Roberta. Bayern jest atrakcyjnym klubem dla najlepszych graczy – dodał.

Jak podał dziennikarz Sky Florian Plattenberg, Bayern za Polaka ma dostać 45 milionów euro plus 5 milionów w postaci różnych bonusów. Lewandowski z Barceloną ma podpisać kontrakt na cztery lata.



News #Lewandowski: He will sign a contract until 2025 plus one year optional. His plan is to fly to Barcelona tomorrow. Signing on Sunday probably. Transfer fee: Around €45m guaranteed plus around €5m bonus as also reported via different medias confirmed. @SkySportDEhttps://t.co/IKDfMTQ63u — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 15, 2022

Sukcesy Lewandowskiego

Przygoda Lewandowskiego z Bayernem kończy się po ośmiu latach. W tym czasie Polak z bawarskim klubem osiem razy wywalczył mistrzostwo Niemiec, a w 2020 roku triumfował w Lidze Mistrzów.