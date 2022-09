Lewandowski przed meczami Ligi Narodów. "Jest lekkość, świeżość i uśmiech"

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Ostatni mecz w narodowych barwach Lewandowski rozegrał 14 czerwca, jeszcze jako piłkarz Bayernu Monachium. W przegranym 0:1 rewanżowym spotkaniu z Belgią (w pierwszym Polska uległa Czerwonym Diabłom 1:6) gola nie strzelił. W rozgrywanym trzy dni wcześniej meczu z Holandią kapitana polskiej reprezentacji zabrakło.

Kilkanaście dni później rozpoczęła się transferowa saga z udziałem polskiego napastnika, którego transfer do Barcelony długo nie schodził z nagłówków gazet i serwisów internetowych. Teraz, już jako napastnik Dumy Katalonii, Lewandowski wraca, by poprowadzić reprezentację narodową przez dwa wrześniowe mecze w Lidze Narodów: 22 września z Holandią i trzy dni później z Walią.

Robert Lewandowski o meczach z Holandią i Walią

Lewandowski był pytany przez dziennikarzy o jego samopoczucie i nastawianie po przeprowadzce do Barcelony.

- Patrząc jak gramy w klubie i jak to się rozwija, jest wiele powodów do zadowolenia - powiedział kapitan polskiej kadry. - Zawsze, jak przyjeżdżam do Polski, to mój uśmiech się nie zmienia, nawet mimo gorszej pogody. Cieszę się, że jestem na kadrze.

- Jak byłem w czerwcu na zgrupowaniu, to zdawałem sobie sprawę z momentu swojej kariery - kontynuował. - Ale to też nie zmieniało mojego nastawienia w reprezentacji. Z moim doświadczeniem łatwo sobie radzić z wieloma rzeczami. Zmiana jest fajna, tego doświadczam, czuję się bardzo dobrze w nowym miejscu, droga nie była łatwa, ale jestem tam, gdzie chciałem być. Jest lekkość, świeżość i uśmiech. Szczęśliwszy zawodnik zawsze może dać więcej kadrze - przekonywał.

- Nauczyłem się paru słów po hiszpańsku i zamawiać jedzenie w restauracji - uśmiechnął się "Lewy". - Uczę się też funkcjonowania w nowym, wielkim klubie. To fajna lekcja, trzeba z tego czerpać, jak najwięcej - wyjaśnił.

Przed najbliższymi meczami z Holandią i Walią Lewandowski jest ostrożny.

- Czekają nas dwa bardzo ciężkie mecze. Holandia potrafiła wygrać z Belgią, a w Walii nigdy się nie gra łatwo. Te spotkania dadzą nam odpowiedź przed MŚ, co trzeba poprawić - zauważył.

Lewandowski myśli już także o mundialu w Katarze. Zawody odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

- Mistrzostwa świata są ważne dla każdego zawodnika. Będą one inne niż poprzednie, bo w trakcie sezonu i bez przygotowań. Będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Trzeba być na to gotowym. Nasz rywal grupowy, Argentyna, jest jednym z faworytów do tytułu, Meksyk też zawsze spisywał się bardzo dobrze, z nikim nie będzie się łatwo grało. Te mistrzostwa będą wyzwaniem, by wejść z marszu w najważniejsze mecze w sezonie - analizował.

Polacy w Lidze Narodów

Po czterech kolejkach Ligi Narodów Biało-Czerwoni mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w 4. grupie dywizji A. W czerwcu Polacy wygrali z Walią 2:1, zremisowali z Holandią 2:2 i dwukrotnie przegrali z Belgią (1:6, 0:1). Do finałowego turnieju Ligi Narodów awansuje zwycięzca grupy, a do niższej dywizji spadnie zespół z czwartego miejsca.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 4 10 3 1 0 11:6 2. Belgia 4 7 2 1 1 9:6 3. Polska 4 4 1 1 2 5:10 4. Walia 4 1 0

1 3 5:8

Kadra Polski na mecze z Holandią i Walią w Lidze Narodów:



Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia), Radosław Majecki (Cercle Brugge).



Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (Benevento), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Arkadiusz Reca (Spezia), Robert Gumny (FC Augsburg).



Pomocnicy: Sebastian Szymański (Feyenoord), Nicola Zalewski (AS Roma), Karol Linetty (Torino), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Club), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mateusz Klich (Leeds), Piotr Zieliński (Napoli), Przemysław Frankowski (RC Lens), Szymon Żurkowski (Fiorentina), Jakub Kamiński (Vfl Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech Poznań), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin).



Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC).