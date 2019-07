Bywało między nimi różnie. Teraz Lewandowski z klasą pożegnał Robbena

- To będzie ostatnie spotkanie dla Franka Ribery'ego, Arjena Robbena i Rafinhy w barwach Bayernu Monachium - zapowiedział trener mistrzów Niemiec przed sobotnim finałem DFB Pokal. Finał RB Lipsk – Bayern Monachium w sobotę na żywo w Eurosporcie 1. Studio od 19:15.

W czerwcu przestał obowiązywać kontrakt Robbena z mistrzem Niemiec. Pierwotnie zakładano, że wprawdzie 35-letniego skrzydłowego odejdzie z Bawarii, ale będzie szukał zatrudnienia w innym klubie. Czwartkowa decyzja, którą ogłosił poprzez komunikat prasowy, jest więc zaskakująca.

"Niesamowity kolega z drużyny"

Na decyzję Robbena szybko zareagował Robert Lewandowski, który w miłych słowach pożegnał byłego partnera z boiska.

"Jeden z najlepszych piłkarzy, z którymi kiedykolwiek grałem. Dziękuję ci za bycie niesamowitym kolegą z drużyny. To był prawdziwy honor" - napisał "Lewy" na Facebooku.









Historia relacji obu piłkarzy była skomplikowana. Lewandowski przeniósł się do Bayernu z Borussii Dortmund przed rozpoczęciem sezonu 2014/15. Robben był już wówczas wielką gwiazdą monachijczyków i niekoniecznie chciał się dzielić z Polakiem piłką na boisku.

Holender, jako typowy indywidualista, w akcjach podbramkowych często strzelał, a nie podawał do lepiej ustawionego Polaka. To z kolei raz na jakiś czas wywoływało wyraźną wściekłość "Lewego", który pokazywał swoje pretensje koledze z zespołu. Czasem rozkładał bezradnie ręce, innym razem rzucił w stronę Holendra pytanie, czemu go nie zauważa na boisku.

- Były sytuacje, w których on też powinien mi podać - odpowiadał z kolei po meczach Robben.

Źródło: Getty Images Robben i Lewandowski czasem musieli sobie coś wyjaśnić na boisku

"A miała być miła atmosfera…"

Arjen Robben zakończył karierę. "Najtrudniejsza decyzja" Arjen Robben,... czytaj dalej » W 2015 roku magazyn "Sport Bild" napisał wprost o konflikcie gwiazd Bayernu. Według niemieckich dziennikarzy panowie mieli za sobą nie przepadać na boisku i poza nim.

Wkrótce po tej publikacji Lewandowski został spytany podczas zgrupowania reprezentacji Polski o relacje z Robbenem i odparł: "a miała być miła atmosfera…"



Polak oficjalnie zawsze jednak zapewniał, że żadnego konfliktu nie ma. Nawet jeśli pojawiały się jakieś pretensje, to w szatni piłkarze potrafili sobie wszystko wyjaśnić. Na koniec bilans ich współpracy jest bardzo pozytywny. Razem wywalczyli pięć tytułów mistrza Niemiec, dwa krajowe puchary i trzy Superpuchary. Niejeden ze 191 goli strzelonych przez "Lewego" dla Bayernu padł także po podaniu Holendra.

Imponujący wynik

W Bundeslidze Robben rozegrał 201 meczów, w których zdobył 99 goli. To jak na skrzydłowego imponujący wynik. Ponadto wystąpił w 110 spotkaniach Ligi Mistrzów i strzelił 31 bramek. Wcześniej był zawodnikiem m.in. Realu Madryt i Chelsea.



Największymi sukcesami Robbena w drużynie narodowej, w której nie występuje już od 2017 roku, było zajęcie drugiego miejsca mistrzostw świata w 2010 roku i trzeciego cztery lata później. W kadrze Holandii rozegrał 96 spotkań.