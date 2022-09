Trzy ważniejsze transfery niż ten Lewandowskiego. Były szef Bayernu zaskoczył

Polski napastnik przeniósł się do Bayernu w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. W trakcie ośmiu sezonów strzelił dla tej drużyny 344 gole w 375 oficjalnych występach we wszystkich rozgrywkach. Na przestrzeni tylu lat trafiał do siatki średnio co 92 minuty. W barwach monachijskiego zespołu Lewandowski sześciokrotnie zostawał królem strzelców Bundesligi, zdobył z nim 19 trofeów, w tym 8 mistrzostw Niemiec. Powrót Lewandowskiego zdominował konferencję Bayernu. "Uwaga, by przypadkowo nie podać mu piłki" Bayern Monachium... czytaj dalej »

Lewandowski sprawdził się pod każdym względem

Biorąc pod uwagę te wszystkie osiągnięcia oraz fakt, że Bayern pozyskał go bez kwoty odstępnego, a sprzedał za blisko 50 mln euro do Barcelony, wydaje się to okazją stulecia. Tymczasem były szef bawarskiej ekipy jednym tchem wymienił nazwiska zawodników, których przybycie do Monachium jego zdaniem miało ważniejsze znaczenie dla losów klubu w XXI wieku. Rummenigge, który w ubiegłym roku przekazał stanowisko prezesa Bayernu Oliverowi Kahnowi, podzielił się swoimi spostrzeżeniami w wywiadzie dla "tz" i "Muenchner Merkur".

Wypowiedź w kontekście powrotu Polaka na Allianz Arenę w barwach Barcelony rozpoczął od wyrażenia nadziei, że "Lewy" zostanie ciepło przyjęty przez kibiców.

- Chciałbym, aby FC Bayern i publiczność przywitały go z wdzięcznością. Nie można zapomnieć tego, co Lewandowski zrobił dla tego klubu. Grał w nim przez osiem lat i zdobył wszystko, co było do zdobycia. Co roku strzelał rywalom 35-50 bramek. Przyszedł z wolnego transferu i został sprzedany za ponad 45 mln euro. Wniósł więc wiele dobrego do Bayernu pod każdym względem - podkreślił Rummenigge.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski zapracował na miano legendy Bayernu

Ribery, Robben i Neuer ważniejsi

Niemieccy dziennikarze zwrócili wówczas uwagę, że w pamięci wciąż pozostaje głośne zamieszane związane z odejściem reprezentanta Polski.

- Myśl o Hiszpanii zawsze była w jego głowie, a to była najprawdopodobniej ostatnia okazja. Nie zmienia to faktu, że był jednym z najważniejszych transferów minionych 15, 20 lat - odpowiedział były prezes Bayernu.

To ostatnie zdanie zrodziło pytanie, kto obok "Lewego" zasłużył na znalezienie się w tym gronie.

- Ribery, Robben, Neuer, Lewandowski, w tej kolejności - odrzekł niespodziewanie Rummenigge, umieszczając polskiego łowcę bramek dopiero na czwartym miejscu.

We wtorkowy wieczór przekonamy się, czy ta opinia dodatkowo zmobilizuje Lewandowskiego, by udowodnić jeszcze coś w Monachium. Wydawało się, że zrobił już dość przez osiem lat, ale skoro jest okazja o sobie przypomnieć.

Mecz Bayern Monachium - FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Oba zespoły po pierwszej kolejce mają po trzy punkty: mistrzowie Niemiec pokonali na wyjeździe Inter Mediolan 2:0, a Barca, m.in. dzięki hat-trickowi Lewandowskiego, wygrała u siebie z Viktorią Pilzno 5:1.