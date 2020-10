Lewandowski poza kadrą, trener się tłumaczy. "To mój obowiązek"

Lewandowski rozpoczynający spotkanie na ławce to rzadkość. Zdrowy Lewandowski, dla którego trener nie znajduje miejsca nawet w kadrze meczowej, to sytuacja, która w trakcie kariery Polaka w Bundeslidze jeszcze nie miała miejsca. A tak było w sobotę.

Flick się tłumaczy

Kapitan reprezentacji Polski, mimo świetnej dyspozycji strzeleckiej w dotychczasowych pięciu spotkaniach ligowych (10 bramek), w kolejnym dostał wolne. Choć niemieckie media już w piątek zapowiadały, że do tego dojdzie, to w Kolonii, tuż przed spotkaniem, Hansi Flick musiał się z nieobecności Polaka tłumaczyć.

- Często porusza się kwestię tak zwanego obciążenia meczowego. Zamiast tylko o tym mówić, musimy też się do tego stosować. Ja, jako trener, ale też cały klub, muszę robić wszystko, by on zawsze był w formie. To mój obowiązek. Dzień czy dwa przerwy, które dostał, z pewnością wpłyną na niego dobrze - uspokajał przed spotkaniem.

Szkoleniowiec porównał sytuację Lewandowskiego do tej Thomasa Muellera. Niemiec wolnego nie dostał, co Flick argumentował tym, że piłkarz nie ma już na głowie reprezentacyjnych obowiązków, bo z gry w kadrze zrezygnował.

- Biorąc pod uwagę ostatnie spotkania, nie rozegrał ich w pełnym wymiarze. W trackie meczów reprezentacji on faktycznie będzie odpoczywać. Robert to jeden przypadek, Thomas inny - dodał Flick.

Pracowity okres

Listopad upłynie pod znakiem spotkań drużyn narodowych. Polaków czekają ważne mecze w Lidze Narodów (z Włochami i Holandią) oraz spotkanie towarzyskie (z Ukrainą).

Przed rozpoczęciem zgrupowania Bayern, od soboty lider tabeli, zagra jeszcze dwa razy - z RB Salzburg w Lidze Mistrzów, a potem w lidze z Borussią Dortmund.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski w meczu Lokomotiw Moskwa - Bayern Monachium

Myśli o zdrowiu

Lewandowski poza kadrą to nowość, wcześniej Polak był eksploatowany do granic możliwości, często na własną prośbę. Ten sezon pod tym względem może być inny. Lewandowski mówił o tym przed tygodniem, po meczu, w którym sam poprosił o zmianę, czym zaskoczył nawet Flicka.

"Pół godziny krótszy występ, biorąc pod uwagę, że gramy co trzy dni, pomaga zachować najwyższą wydajność" - cytował Lewandowskiego niemiecki dziennik. Dodano przy tym, że przy napiętym kalendarzu gier Polak jeszcze bardziej będzie myślał o swoim zdrowiu.

MECZE 6. KOLEJKI:

Schalke - VfB Stuttgart 1:1

Arminia - Borussia Dortmund 0:2

Eintracht Frankfurt - Werder Brema 1:1

FC Koeln - Bayern Monachium 1:2

Augsburg - FSV Mainz 3:1

Moenchengladbach - RB Lipsk 1:0



niedziela

Freiburg - Bayer Leverkusen

Hertha BSC - Wolfsburg



poniedziałek

Hoffenheim - Union Berlin