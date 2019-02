Hamann nie odpuszcza Lewandowskiemu. "Ma 30 lat. Jak długo będzie jeszcze strzelał gole?"

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

- Trzymam się tego, co powiedziałem wcześniej. Uważam, że Lewandowski nie jest już tym samym piłkarzem co 12, 18 miesięcy temu - stwierdził były piłkarz Bayernu i Liverpoolu, cytowany przez "Bilda". - On ma już 30 lat. Jak długo będzie jeszcze strzelał tyle goli? Sam nie wiem. To może być spory problem dla Bayernu, bo na rynku transferowym nie ma dziś napastników prezentujących światowy poziom - dodał.

Lewandowski odpowiedział na krytykę. "Głupie gadanie" Robert... czytaj dalej » Hamann jakby się uwziął na Lewandowskiego. Od krytyki nie powstrzymał się nawet po dobrym meczu napastnika z Herthą Berlin (3:2), w którym Polak zanotował dwie asysty i pomógł Bayernowi w awansie do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.

"Problem Bayernu"

Kilka dni temu były piłkarz zaatakował kapitana reprezentacji Polski w wywiadzie dla telewizji Sky Sports. - Myślę, że stał się dla Bayernu problemem. Jego teatralne zachowanie, wymachiwanie rękoma, a czasem bierna postawa na boisku sprawiają, że musi być odbierany przez kolegów jako "samotny wilk" - mówił.



A to nie był koniec jego tyrady. Hamann stwierdził, że Polak "nie ma w szatni zbyt wielu przyjaciół i powinien zostać sprzedany".

Za te słowa skrytykował go inny były gracz niemieckiej kadry Michael Ballack, który stwierdził, że "Dietmar przesadza". Hamannowi po meczu w Berlinie odgryzł się też sam Lewandowski. - Nie interesuje mnie, co ktoś o mnie mówi, tym bardziej kiedy jest to głupie gadanie - mówił w minioną środę.

Skuteczniejszy tylko Jović

Lewandowskiego bronią też statystyki.

Asysty zanotowane w Berlinie były dla niego ósmą i dziewiątą w bieżących rozgrywkach, a lepszym rezultatem może pochwalić się w Bayernie jedynie Joshua Kimmich. Rekordem kariery "Lewego" jest 13 decydujących podań. A jest luty, najważniejsze mecze rozgrywek dopiero przed Polakiem.

Do skuteczności napastnika też trudno się przyczepić. Co prawda w Bundeslidze nie pędzi po koronę króla strzelców w takim tempie, jak w ostatnich latach (12 goli i strata dwóch do Luki Jovicia z Eintrachtu), ale w pozostałych rozgrywkach błyszczał. Szczególnie świetnie wypadł w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie bramkarzy rywali pokonywał aż osiem razy. Królem polowania był także w meczu o Superpuchar Niemiec, gdzie ustrzelił hat-tricka.