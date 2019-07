Lewandowski nie odpuszcza Bayernowi. "Chcemy wzmocnień. Potrzebujemy piłkarzy najwyższej klasy"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

- To nie jest właściwe, że mamy tak mało piłkarzy w kadrze pierwszego zespołu. Muszę być szczery, bo każdy o tym wie. Oczywiście, zostało jeszcze trochę czasu, ale nie tylko ja czekam na przynajmniej jeszcze jedno-dwa wzmocnienia – powiedział "Lewy", czym na pewno poirytował prezesa rady nadzorczej Karla-Heinza Rummenigge. Ten zaledwie kilkanaście godzin wcześniej zakomunikował, że dojdzie to transferów, nad którymi w Niemczech pracuje dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

Do Los Angeles poleciało 17 piłkarzy z kadry pierwszego zespołu oraz dziewięciu z drużyn U-21 i U-23. W USA obecni są również Jerome Boateng i Renato Sanches, których klub chciałby sprzedać.

- Potrzebujemy więcej zawodników, również po to, by była większa rywalizacja na treningach, dzięki czemu podniesie się poziom naszej gry. Mam nadzieję, że zarząd nad tym pracuje. Potrzebujemy piłkarzy najwyższej klasy. To nasze życzenie i chcielibyśmy, żeby zostało spełnione w najbliższych dniach – podkreślił.

- Pytanie brzmi: dlaczego czekamy z transferami? Trudno grać o trofea bez odpowiednich wzmocnień. Jeśli chcesz rywalizować na najwyższym poziomie i wszystko wygrywać, to potrzebujesz mocnego zespołu. Przecież wiemy, że Bayern nie dokonał dużego transferu od dwóch lat. Czas na konkretne ruchy – dodał.

Plany na przyszłość

Aktualnie 30-letni Lewandowski przez swojego agenta negocjuje warunki nowej umowy z Bayernem. Obecna wygasa w czerwcu 2021 r. Snajper zaznaczył, że poruszył również kwestię potencjalnych wzmocnień i planów na najbliższe lata, by być pewnym, że znajduje się we właściwym miejscu.



„Ich kann sagen, dass wir in guten Gesprächen sind bezüglich meiner Vertragsverlängerung. Ich fühle mich sehr wohl in München, ich lebe und spiele sehr gerne in dieser Stadt. Aktuell gibt es aber noch nichts zu vermelden.“ @lewy_official#MiaSanMia#AudiFCBTourpic.twitter.com/rVUPpqrV6u — FC Bayern München (@FCBayern) 16 lipca 2019





- Ważne - choć nie najważniejsze - jest również to, jakie Bayern ma plany na przyszłość. Na ten moment mogę tylko powiedzieć, że rozmawiamy, ale nie wiem, jak długo to potrwa – wyznał kapitan reprezentacji Polski.

Dzień wcześniej Rummenigge zakomunikował na łamach "Abendzeitung": "Robert bardzo dobrze czuje się w Bayernie. Jeśli ma się takiego zawodnika, nie można go stracić:.

Pierwszy mecz w ramach International Champions Cup mistrz Niemiec rozegra w czwartek – w kalifornijskim Carson zmierzy się z Arsenalem.