Agent Lewandowskiego uzgodnił warunki nowej umowy. Duża podwyżka

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl



Negocjacje Lewandowskiego z Bayernem w sprawie nowej umowy od kilku dni nie były tajemnicą. Sam piłkarz informował, że jest bardzo bliski osiągnięcia z klubem porozumienia.

Kontrakt obowiązywać ma do lata 2023 roku, a zarobki 31-latka przekroczyć mają 20 mln euro za sezon. Na takie wynagrodzenie w ekipie z Bawarii liczyć może tylko wypożyczony z Barcelony Philippe Coutinho.

Obecna umowa Lewandowskiego obowiązywać miała do 2021 roku. Według niemieckich mediów, na jej mocy zarabiał on 15 mln euro, tyle samo co znajdujący się do niedawna na szczycie listy płac Manuel Neuer i Thomas Mueller.

Wychowanek Varsovii reprezentuje barwy Bayernu od 2014 roku. Do Monachium trafił z Borussii Dortmund na zasadzie wolnego transferu. W 264 meczach strzelił dla klubu z Bawarii 197 goli.

Powinien zarabiać więcej

"Od kiedy dołączył do Bayernu, zagrał w 96 procentach spotkań drużyny. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę statystyki, nie inkasuje wystarczająco dużo. W porównaniu z kimś, kto wystąpił w 50 czy 60 procentach meczów, powinien więcej zarabiać" – napisał ostatnio w swoim felietonie legendarny piłkarz reprezentacji Niemiec i Bayernu, Lothar Matthaeus.

Kartę przetargową Lewandowski miał mocną. Do sezonu przystąpił jako król strzelców poprzednich rozgrywek, a po dwóch meczach obecnego sezonu Bundesligi ma na swoim koncie już pięć goli. Dla Bayernu na razie nie trafiał nikt inny.