Lewandowski z pucharem i polską flagą. "Nigdy się nie poddawaj, gdy przegrywasz"

"Nigdy nie przestawaj marzyć. Nigdy się nie poddawaj, gdy przegrywasz. Pracuj ciężko, aby osiągnąć swój cel" - napisał Polak w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do wpisu po angielsku dodał też graficzne symbole - pucharu i zwycięstwa.



Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your goal @fcbayern#MiaSanMiapic.twitter.com/iYTD8ROYoK — Robert Lewandowski (@lewy_official) August 23, 2020





Bayern lepszy w wielkim finale. Lewandowski z pierwszym triumfem w Lidze Mistrzów Bayern Monachium... czytaj dalej » Piłkarze Bayernu zostali w niedzielę wieczorem triumfatorami Ligi Mistrzów. W finale w Lizbonie pokonali Paris Saint-Germain 1:0 po golu Kingsleya Comana.

Lewandowski bliski szczęścia był już w 2013 roku. Wtedy jego Borussia Dortmund musiała uznać wyższość Bayernu.

W tym roku "Lewego" już nic nie zatrzymało. Z 15 bramkami został królem strzelców rozgrywek. Od niedzieli ma prawo czuć się piłkarzem spełnionym. Może pochwalić się najcenniejszym trofeum w klubowej piłce.

Jeden z pięciu Polaków

Jest piątym polskim piłkarzem, który sięgnął po Puchar Europy. Wcześniej na listę triumfatorów tych rozgrywek trafili Zbigniew Boniek (z Juventusem Turyn), Józef Młynarczyk (z FC Porto), Jerzy Dudek (z Liverpoolem) i Tomasz Kuszczak (z Manchesterem United).

"Należało się Robertowi Lewandowskiemu. To zostanie na całe życie. PSG chciał, ale 'Gwiazdy' nie świeciły – podsumował po finale na Twitterze Zbigniew Boniek, obecnie prezes PZPN.



Należało się @lewy_official . To zostanie na całe życie . Psg chciał ale „ Gwiazdy” nie świeciły. Piłka wygrała z COVIDEM — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 23, 2020





Bayern po raz szósty sięgnął po Puchar Europy. Wcześniej - w 1974, 1975, 1976, 2001 i 2013 roku. Pierwszy raz w historii dokonał tego, wygrywając wszystkie mecze w LM. Po drodze pokonał m.in. Barcelonę 8:2 w ćwierćfinale.