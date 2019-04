Klasa światowa i jedenastka kolejki "Lewego" za popis w Der Klassiker

Video: PAP/EPA

Freiburg - Bayern 1:1. Gol Lewandowskiego

30.03 | Kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 22. minucie, przyjmując piłkę w trudnej sytuacji, a następnie posyłając ją do siatki efektownym uderzeniem z powietrza lewą nogą. Było to jego 19. trafienie w tym sezonie Bundesligi, co daje mu prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy. W doliczonym czasie drugiej połowy mógł przesądzić o zwycięstwie gości, ale po jego uderzeniu głową piłka minimalnie minęła bramkę.

