Lewandowski o czerwonej kartce: mój błąd, moja wina, przypadek zdecydował

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Antiga Fabrica D'Estrella Damm w Barcelonie, dawnym browarze, gdzie wcześniej Złoty But odbierali inni zawodnicy Dumy Katalonii, jak Leo Messi czy Luis Suarez.

Lewandowski na drugie zwycięstwo w tej klasyfikacji zapracował jeszcze w barwach Bayernu Monachium, przed letnim transferem do Barcelony. W poprzednim sezonie Bundesligi strzelił 35 goli i z 70 punktami w rankingu wyprzedził Francuza Kyliana Mbappe z PSG - 56.

- To na pewno jest wielkie osiągnięcie, wielka duma, wielkie szczęście drugi raz z rzędu dostać tę nagrodę. Jest ona dla mnie szczególna, ale zdaje sobie sprawę też z tego, że bramki, które zdobywam, są też ważne dla drużyny - podkreślił w rozmowie z Adrianem Mielnikiem.

Oglądasz Wideo: tvn24 Lewandowski o Złotym Bucie

Dzień wcześniej polski piłkarz ukarany został dwiema żółtymi i w konsekwencji czerwoną kartką w Pampelunie, w meczu Barcelony z Osasuną. Kapitan Biało-Czerwonych musiał opuścić boisko już w 31. minucie za uderzenie Davida Garcii łokciem w twarz w walce o piłkę.

- Walczyłem o piłkę, ale nie było żadnego ruchu łokcia. To był przypadek, ale oczywiście faul na żółtą kartkę, mój błąd, moja wina. To była walka o piłkę, emocje, takie sytuacje się zdarzają. Nie było w zamyśle uderzyć rywala - bo tego ruchu nie było - ale przypadek zdecydował, że ta druga żółta kartka faktycznie mi się należała. To boli, jednak to jest piłka nożna, czasami się tak zdarza - tłumaczył się Polak przed kamerą TVN24.

W czwartek selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosi ostateczną, 26-osobową kadrę na mundial. Jaki jest cel Biało-Czerwonych w Katarze?

- Zdajemy sobie sprawę z tego, po co tam jedziemy. Byłoby fajnie wyjść z grupy, to jest nasz cel, na tym musimy się skupić. Pierwszy mecz będzie bardzo ważny, bo przy dobrym wyniku daje morale i pewność siebie. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie to wielkie wyzwanie dla nas, ale będziemy na to gotowi. Nie możemy doczekać się mundialu - podkreślił kapitan reprezentacji.

Oglądasz Wideo: tvn24 Lewandowski o mistrzostwach świata w Katarze

Pierwsze spotkanie Biało-Czerwoni zagrają już 22 listopada z Meksykiem. Potem czekają ich jeszcze konfrontacje z Arabią Saudyjską i Argentyną. Zwłaszcza ten ostatni mecz zapowiada się niezwykle ciekawie.

- Argentyna to jest faworyt do wygrania mistrzostwa świata, więc to będzie wielki mecz i wyzwanie dla nas. Mam nadzieję, że sprostamy. Musimy dać z siebie wszystko, a przede wszystkim grać jak drużyna, bo to tylko nam pomoże zdobyć na tym mundialu punkty - zaznaczył "Lewy".

"Mam weekend bez meczu, będzie więcej czasu na przygotowanie"

Odniósł się też to wielu czołowych zawodników, którzy z powodu kontuzji nie zagrają na mundialu. Z czasem walczy m.in. jego następca w Bayernie Monachium, Senegalczyk Sadio Mane.

- To wielka szkoda. Teraz mam weekend bez meczu, więc trochę więcej czasu będzie na przygotowanie. Po ostatnim ciężkim okresie w klubie może się przydać. Z wielką radością przyjedziemy na reprezentację - podsumował RL9.