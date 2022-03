Lewandowski nie ma wątpliwości. "Najtrudniejszy karny w życiu"

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - SZWECJA

Wysokie oceny Polaków za mecz ze Szwecją. W pełni na nie zasłużyli Reprezentacja... czytaj dalej » W 49. minucie cały Stadion Śląski oszalał. Lewandowski pokonał strzałem z 11 metrów Robina Olsena, dając Polsce prowadzenie 1:0. Karny wykonany został perfekcyjnie, na dwa tempa, a napastnik Bayernu do samego końca patrzył, w którą stronę rzuci się szwedzki bramkarz. Na pierwszy rzut oka nie było widać, jak wielkie emocje towarzyszyły najlepszemu piłkarzowi świata. Uwydatniła to dopiero szalona radość po strzelonym golu.

Robert Lewandowski: najtrudniejszy karny w moim życiu

- To był najtrudniejszy karny w moim życiu. Zdawaliśmy sobie sprawę, o co gramy. Wiedziałem, jaki ciężar mają te ostatnie sekundy przed dobiegnięciem do piłki. To był jeden z cięższych emocjonalnie karnych w mojej karierze. Wiedziałem, że muszę wziąć to na swoje barki i skutecznie go wykonać – przyznał Lewandowski przed kamerami TVP Sport.

To był najważniejszy moment wtorkowego spotkania. Po pierwszym golu Polacy zaczęli grać z większą swobodą, stwarzając sobie kolejne sytuacje bramkowe. Nie zaniedbywali również gry w obronie.

- Byliśmy konsekwentni. Po pierwszej bramce Szwedzi nie wiedzieli, co mają zrobić. Zagraliśmy bardzo szczelnie w obronie. Doceniajmy to, że awansowaliśmy na kolejny mundial, na kolejny wielki turniej. Mamy teraz trochę czasu, by przygotować się piłkarsko i mentalnie – podkreślił napastnik Bayernu.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski cieszy się po golu na 1:0 w meczu Polska - Szwecja

"To drużyna zasługuje na pochwały"

Ostatecznie Polacy wygrali 2:0. W 72. minucie wynik ustalił po indywidualnej akcji Piotr Zieliński.

- To był wyjątkowy mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, o co gramy. Wiedzieliśmy, że większość będzie zależało od nas. (…) Dawno nie graliśmy w takim ustawieniu. Jak widać potrafimy grać w wielu ustawieniach. To drużyna dzisiaj zasługuje na pochwały. Zostawiliśmy na boisku dużo serca. To było wyzwanie dla całej drużyny – potwierdził Lewandowski, który wciąż nie może powiedzieć, że jest w pełni zdrowy.

- Na rozgrzewce nie oddawałem strzałów z obu nóg. Miałem też problem z żebrami – zaznaczył, choć wyraźnie nie chciał poświęcać urazom zbyt wiele czasu.