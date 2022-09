Tylko jedno zdanie do dziennikarzy. Lewandowski opuszczał stadion w pośpiechu

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BAYERN - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Bayern odmieniony po przerwie. Barcelona dostała lekcję skuteczności Bayern Monachium... czytaj dalej » To nie był zły mecz w wykonaniu Barcelony, która przyjechała do Monachium z klątwą w pamięci – sześć meczów na stadionie Bayernu, cztery zwycięstwa gospodarzy i tylko dwa remisy, ostatni w 2009 roku.

Katalończycy we wtorek zaczęli odważnie, tylko w pierwszej połowie mogli i powinni prowadzić. Sam Lewandowski miał trzy znakomite sytuacje, ale wszystkie zmarnował. Zemściło się to po przerwie. Wtedy strzelał już tylko Bayern, a konkretnie Lucas Hernandez oraz Leroy Sane.

Monachijczycy wygrali 2:0.

Polski snajper Barcelony, który latem opuścił Bayern po ośmiu latach gry w tym klubie, opuszczał dobrze sobie znany stadion z marsową miną.



Update #Lewandowski: Without a word he has left the Allianz Arena. Laporta hugged him outside. @SkySportDEpic.twitter.com/qYOZIQeAhg — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 13, 2022





Rozmawiać nie chciał. Do dziennikarzy wypowiedział tylko jedno zdanie: "To nie było takie proste".

To nie o grze, a o jego powrocie do Monachium.



Lewandowski verlässt die Arena zügig, sagt zu seiner Rückkehr nur: „Es war nicht so leicht.“ — Tobi Altschäffl (@altobelli13) September 13, 2022





"Powinien strzelić przynajmniej jednego gola"

"Lewandowski miał w ten wieczór akcje, z których powinien zdobyć przynajmniej jednego gola. Zdobywał już bowiem bramki w sytuacjach znacznie trudniejszych niż okazje, które miał dziś w Monachium" - podsumowała postawę Polaka hiszpańska rozgłośnia Cadena Ser.

Bayern objął prowadzenie w grupie C z sześcioma punktami, Barcelona ma trzy i zajmuje drugie miejsce. Trzeci z jednakowym dorobkiem jest Inter Mediolan, który pokonał wcześniej Viktorię Pilzno 2:0.

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge 0:4 (0:1)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt 2:0 (0:0)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2 (0:1)

Bayern Monachium - Barcelona 2:0 (0:0)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)