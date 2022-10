Wpis Lewandowskiego po gali Złotej Piłki. Zakończył go jednym przypomnieniem

Pełne wyniki Złotej Piłki 2022. Lewandowski poza podium Karim Benzema... czytaj dalej » W najważniejszym plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego piłkarza świata w sezonie 2021/22 Lewandowski zajął czwarte miejsce. Triumfował Francuz Karim Benzema. Polak dostał natomiast nagrodę dla najlepszego napastnika.

W poprzednich rozgrywkach polski napastnik wywalczył z Bayernem Monachium mistrzostwo Niemiec, został m.in. królem strzelców Bundesligi. Łącznie w cyklu 2021/22 zdobył 57 bramek, z czego 50 w klubowych rozgrywkach: 35 w Bundeslidze, 13 w Lidze Mistrzów i dwa w Superpucharze Niemiec. Pozostałe siedem trafień to gole w reprezentacji Polski.

- Gerd Mueller był dla mnie wielką inspiracją. Zawsze starałem się pobić jego rekordy. Chciałbym podziękować moim byłym kolegom z Bayernu Monachium oraz obecnym z Barcelony. Wiem, jak ciężko musimy pracować na bramki - przyznał w dość długim przemówieniu Lewandowski.

"Wyjątkowe wyróżnienie"

Po gali w paryskim Theatre du Chatelet kapitan reprezentacji Polski przemówił również w mediach społecznościowych. "Jestem bardzo dumny z otrzymania tej specjalnej nagrody. Gerd Mueller był i zawsze będzie dla mnie wielką inspiracją" - podkreślił.

"Piłka nożna to moja pasja. Nikt nie musiał mnie popychać tą ścieżką, ale miałem szczęście spotkać po drodze ludzi, którzy udzielili mi wskazówek i porad oraz poprowadzili we właściwym kierunku" - zaznaczył RL9.

Potem przeszedł do podziękowań "wspaniałym ludziom z moich poprzednich klubów". "Dziękuję za wszystko, co razem przeżyliśmy. Zawsze będę to pamiętać i doceniać. Mój obecny klub - FC Barcelona - jest tu ze mną. Dziękuję za zaufanie i możliwość napisania nowego rozdziału w mojej karierze" - czytamy dalej we wpisie.

Dziękował też rodzinie. "Bardzo was wszystkich kocham i jestem tu dzięki wam i waszemu wsparciu. Chciałbym również podziękować organizatorom za to wyjątkowe wyróżnienie. To dowód na to, że przez lata zmierzałem w dobrym kierunku. Ale chcę zakończyć ten wpis jednym przypomnieniem dla wszystkich... Nadal idę. Na razie nie zamierzam się zatrzymywać" - dodał.

Na koniec, tak jak podczas gali, "Lewy" miał do przekazania coś w języku polskim. "Dziękuję wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które od was dostaję. Było one dla mnie szczególnie ważne w tym roku i bardzo je doceniam" - zwrócił się do fanów z Polski.