Lewandowski wygrał z Messim. Został piłkarzem kolejki w Lidze Mistrzów

Choć w ostatniej kolejce Bundesligi Lewandowski zatrzymał się i nie zdołał zdobyć bramki, to w rozgrywkach Champions League nadal zachwyca. Tym razem Polak zaaplikował cztery gole drużynie z Belgradu, a jego Bayern zwyciężył aż 6:0. "Lewy" kontra Messi. Polak nominowany do nagrody dla piłkarza kolejki Nie mogło być... czytaj dalej »

Cztery gole, dwie nominacje

UEFA nie mogła przejść obok jego dyspozycji obojętnie i nominowała "Lewego" do nagrody dla najlepszego piłkarza 5. kolejki. Jego konkurentami byli Lionel Messi (Barcelona), Romelu Lukaku (Inter Mediolan) i Keylor Navas (PSG).



Czym wyróżniła się wspomniana trójka? Messi w środowy wieczór rozgrywał swój 700. mecz w barwach Dumy Katalonii - strzelił gola i zanotował dwie asysty w wygranym 3:1 spotkaniu z Borussią Dortmund. Lukaku poza bramką w meczu ze Slavią Praga (3:1) popisał się kapitalną asystą przy trafieniu Lautaro Martineza. Z kolei Navas miał jedenaście udanych obron, a jego PSG zremisowało z Realem Madryt 2:2.

Internauci na stronie uefa.com uznali, że na tytuł najlepszego piłkarza tej serii gier najbardziej zasłużył Lewandowski.



Who else? FOUR-goal hero Robert Lewandowski claims the prize this week! #UCL#POTW@FTBSantanderpic.twitter.com/QPpuvUPKOo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2019

A to nie wszystko. Napastnik Bayernu znalazł się także w jedenastce tygodnia Ligi Mistrzów. Otrzymał najwięcej - 18 - punktów spośród wszystkich piłkarzy, którzy do niej trafili.



OFFICIAL: UEFA has announced the Team of the Week in the Champions League. pic.twitter.com/iErskQxlDx — SportsObama.com (@SportsObama) November 28, 2019

W tym roku nagrody te mogą trafić do Polaka raz jeszcze. W ostatniej kolejce fazy grupowej Bawarczycy podejmą Tottenham.