"Lewy" kopniakiem otworzył szampana. Potem rzucił wyzwanie Djokoviciowi

To kolejne wyzwanie, którego podejmują się znane osoby i które dzięki temu zyskało ogromną popularność w sieci.

Wszystko zaczęło się od zawodników MMA, którzy uderzeniami z półobrotu odkręcali wodę. "Lewy" postanowił, że także zaprezentuje, co potrafi.

Efektowna akcja "Lewego"

Polski piłkarz plastikową butelkę zastąpił butelką wypełnioną szampanem. Stanął w odpowiedniej odległości, podreptał i nagle wyprowadził idealne kopnięcie. Trafiony butem korek wystrzelił, a piana poszybował w powietrze. Efektowna akcja "Lewego" po raz kolejny się udała.

"Lewy" swoją próbę zaprezentował w Instagramie. Filmik cieszy się dużą popularnością - obejrzało go już ponad 3 miliony fanów.



Wyświetl ten post na Instagramie. #bottlecapchallenge version I nominate @djokernole & @da_27 Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Lip 9, 2019 o 11:22 PDT





Nominował Djokovicia

Lewandowski, jak to jest w zwyczaju, nominował do wykonania efektownego zadania swojego kolegę z Bayernu Monachium Davida Alabę oraz słynnego serbskiego tenisistę Novaka Djokovicia. Panowie są zaprzyjaźnieni i można się spodziewać, że kiedy "Djoko" zakończy swój występ na kortach Wimbledonu, to spełni prośbę "Lewego".

Wśród znanych osób, które wzięły udział w Bottle Cup Challenge są m.in. aktor Jason Statham (celnie kopnął z półobrotu), Sergio Ramos (butelkę otworzył językiem) czy piosenkarka Mariah Carey (zakrętka spadła pod wpływam... siły głosu wokalistki).



”#bottlecapchallenge#challengeaccepted This thing landed on my head from @johnmayer but will quickly go to a couple of fellas we’ve seen do push ups badly. All yours Guy Ritchie and @jmoontasri” https://t.co/J1X9XWKxHlpic.twitter.com/RT16VahcMv — Jason Statham (@realjstatham) 1 lipca 2019







Wyświetl ten post na Instagramie. Can you top this? @davidbeckham @jharden13 @anthony_joshua #BottleCapChallenge Post udostępniony przez Sergio Ramos (@sergioramos) Lip 7, 2019 o 12:41 PDT