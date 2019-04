Wyjątkowy list dziennikarza do "Lewego". Mnóstwo pochwał, ale i jedno zastrzeżenie

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

- To najwyższa pora, aby ci pogratulować - Hinko zwraca się do Lewandowskiego, po czym wychwala styl, w jakim Polak strzelał ostatnie gole. Zaznacza jednak, że jest "znacznie więcej powodów do gratulacji".

Pisze, że Lewandowski jest "odzyskany" w drugiej części sezonu. Dowodem na to ostatni mecz na szczycie z byłą drużyną Borussią Dortmund, w którym kapitan polskiej kadry "bił się o każdą piłkę tak zdesperowanie, jakby był młodym zawodnikiem walczącym o podstawowy skład".

Najtrudniej, kiedy najprościej

"Bild": Lewandowski pobił się na treningu Bayernu Robert... czytaj dalej » Doświadczony dziennikarz, który Bayernem zajmuje się od dziesięcioleci, wytyka "Lewemu" tylko jedno – problem z wykańczaniem najprostszych sytuacji. I właśnie z tego powodu najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii ligi niemieckiej nie dogodni ani nie przegoni najlepszego strzelca w historii Bundesligi legendarnego Gerda Muellera (365 bramek).

- Trudne gole strzelasz z łatwością, ale w najprostszych sytuacjach niekiedy gubisz koncentrację. Tak, jak powiedziałby geniusz: to zbyt banalne dla mnie, żeby dodawać do siebie jeden plus jeden. Dlatego nigdy nie dogonisz Muellera. Jego dorobek można porównać do lotu załogowego na marsa. On zdołał tego dokonać, bo był geniuszem prostoty. Nie tylko strzelał niemożliwe gole. Trafiał na leżąco. Czołgając się, na czworakach. Gerd Mueller był zawsze tam, gdzie leciała piłka. Dziś mówi się na to antycypacja - tłumaczył, ale później następuje dalsza litania pochwał.

Butelka szampana

- W pełni wykorzystujesz swoje ciało, potrafisz się sam obronić. Wstajesz, kiedy rywal cię sponiewiera. Prawie w ogóle nie machasz już rękami z pretensjami do kolegów, wręcz przeciwnie - pocieszasz ich.(…) Wspaniale, oto nowy Lewy. Moje gratulacje. Wychylmy butelkę szampana - czytamy.

Borussia pospieszyła się z powrotem Piszczka. Polski obrońca znów kontuzjowany Zmagający się z... czytaj dalej » Hinko wylicza, że jeśli Lewandowski przedłuży z Bayernem wygasający w 2021 roku kontrakt, to przy swojej skuteczności może spokojnie zająć miejsce tuż za Muellerem. Są na razie przed nim: Manfred Burgsmueller (213), Jupp Heynckes (220), Klaus Fischer (268).

- Już teraz podpisałbym z tobą nową, dłuższą o rok umowę - stwierdził autor listu. Jego zdaniem polski napastnik będzie dalej skuteczny, bo dba o każdy szczegół swojej kariery.

- Nie pijesz prawie w ogóle alkoholu, masz zdyscyplinowaną dietę zaplanowaną przez żonę Annę Lewandowską, sportsmenkę z najwyższego poziomu. Jeśli rywal uderzy cię w brzuch, to stłucze sobie rękę na twojej zbroi z mięśni. Rzadko doznajesz kontuzji, tylko ramię jest wrażliwe - odpukałem w laptopa trzy razy - zażartował.

Wreszcie zrozumiał

W poprzednim letnim oknie transferowym sporo mówiło się o tym, że Lewandowski chce odejść do Realu Madryt. W tym celu Polak zatrudnił słynnego agenta piłkarskiego Piniego Zahaviego. Minął niemal rok od tego czasu i temat ucichł. Dziś więcej mówi się o tym, że Lewandowski może przedłużyć kontrakt z Bayernem, by wybudować sobie w Monachium pomnik.

- W Bawarii - sporo czasu upłynęło, zanim to zrozumiałeś - czujesz się komfortowo jak w rodzinie. Tego typu rodzinnego biznesu na najwyższym poziomie w futbolu - jak lubi powtarzać Xabi Alonso - nie znajdziesz nigdzie na świecie - Hinko napisał pod koniec.