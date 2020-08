Domagają się "sprawiedliwości dla Lewandowskiego". Wielkie poparcie zamiast prestiżowej nagrody

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Złotej Piłki", czyli statuetki dla najlepszego piłkarza, Lewandowski nie dostanie. Z nagrody nie będzie cieszyć się żaden inny piłkarz. Organizująca plebiscyt francuska gazeta "France Football" w tym roku wyjątkowo zrezygnowała z jego przeprowadzenia.

Messi czy Lewandowski? Kto jest w tej chwili najlepszym napastnikiem na świecie? Najważniejsza... czytaj dalej » Lipcowa decyzja wywołała wiele dyskusji. U wielu wzbudzała spory niesmak, który od piątku jest jeszcze większy.

Gole, asysty i wielkie poparcie

Polak w spotkaniu z Chelsea pokazał, że kilkutygodniowa przerwa w rozgrywkach nie wybiła go z rytmu. Bayern wygrał 4:1, on został absolutnym bohaterem - cieszył się z dwóch goli, dorzucił do tego dwie asysty.

Zaraz po meczu w mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów ze słowami poparcia dla snajpera monachijczyków. W akcję z dopiskami #Justice4Lewandowski czy #Justice4Lewy, ("Sprawiedliwość dla Lewandowskiego") włączyło się też kilku dziennikarzy.

Wielu użytkowników oprócz hasła umieszcza na swoich kontach zdjęcie statuetki Złotej Piłki lub "Lewego", nie mając wątpliwość co do tego do czyich rąk powinna ona trafić.



#Justice4Lewypic.twitter.com/Ocph9XezYE — Cristian Nyari (@Cnyari) August 8, 2020







Only 1 candidate @lewy_official

~#akcjaInternetowa

Sprawiedliwość dla Lewego i przyznanie mu złotej piłki

~

Wstawiamy zdjęcie lewego lub złotej piłki i #Justice4Lewypic.twitter.com/JaOGiimVnq — Magdalena Woźniak (@MagdalenaW_) August 9, 2020

Niektórzy krytykują przy tym francuską gazetę. Lewandowski sprawia wrażenie, jakby o wszystkim już zapomniał.

- Cieszę się, że kibice typują mnie do zwycięstwa, ale nie to jest teraz najważniejsze - przyznał kilka dni temu w rozmowie z ESPN polski snajper. Lewandowski wie, że przed jego drużyną jeszcze kilka ważnych meczów. Jak widać, odwołanie plebiscytu podziałało na niego mobilizująco.

Zapowiada się perfekcyjny sezon?

Bayern jest już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Teraz, w piątek, zmierzy się z Barceloną (o awansie zadecyduje jeden mecz). Bez względu na to, czy pozostanie w grze o trofeum, Lewandowski ze swoim okazałym dorobkiem trzynastu trafień wciąż będzie faworytem do wywalczenia tytułu najlepszego strzelca elity.

Warto przypomnieć, że w tym roku Polak był najskuteczniejszym graczem Bundesligi i Pucharu Niemiec, a jego klub w obu tych rozgrywkach triumfował. Jeśli przez następne tygodnie wszystko ułoży się po myśli Bawarczyków, ten sezon może być dla nich perfekcyjny.

Najlepsi strzelcy Ligi Mistrzów po 1/8 finału sezonu 2019/20:



13 goli - *Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

10 - Erling Braut Haaland (FC Salzburg/Borussia Dortmund)

6 - Harry Kane (Tottenham Hotspur)

*Gabriel Jesus (Manchester City)

*Raheem Sterling (Manchester City)

*Serge Gnabry (Bayern Monachium)

Dries Mertens (Napoli)

*Memphis Depay (Olympique Lyon)

*wciąż grają