Ostra krytyka i zarzuty wobec Lewandowskiego w Hiszpanii

Dziennikarz prestiżowej hiszpańskiej gazety "AS" Juan Jimenez bardzo krytycznie ocenił dotychczasową przygodę Lewandowskiego w FC Barcelonie. Niektóre postawione przez niego tezy i argumenty szokują, ale też dają do myślenia.

Lewandowski krytykowany

Jimenez uważa, że jak na zawodnika, na którego Barcelona wydała 45 milionów euro i ma rosnący kontrakt do 2026 roku, Lewandowski wnosi zdecydowanie za mało.

Jimenez uważa, że jak na zawodnika, na którego Barcelona wydała 45 milionów euro i ma rosnący kontrakt do 2026 roku, Lewandowski wnosi zdecydowanie za mało.

"Nie zapewnił klubowi skoku jakościowego, jakiego oczekiwano podczas największych meczów. Lewandowski zamyka sezon spotkań w El Clasico tylko z jednym golem i to w mniej znaczącym Superpucharze. Nie strzelił gola przeciwko odwiecznemu rywalowi ani w lidze, ani w Pucharze Króla. Do tego rozczarował w Lidze Mistrzów, oprócz dwóch goli strzelonych Interowi, kiedy nie było już prawie żadnych szans na sukces. Wcześniej praktycznie nie pojawił się w dwóch meczach przeciwko Bayernowi. W Lidze Europy również zawiódł w konfrontacji z Manchesterem United" - wylicza hiszpański dziennikarz.

Źródło: Getty Images Lewandowski ma nad czym myśleć po kolejnym El Clasico

Korona króla strzelców to za mało?

Lewandowski jest obecnie najlepszym strzelcem nie tylko Dumy Katalonii, ale całych rozgrywek La Liga. Polak na koncie ma 17 goli (zgromadził też sześć asyst). Drugi w zestawieniu jest Karim Benzema z Realu Madryt z czternastoma trafieniami. Jimenez zwraca jednak uwagę na coś innego.

"Strzelił 13 goli w 12 dni i zaprezentował swój Złoty But, ale potem zniknął. Liczby dodatkowo ostrzegają, że nie był on tak decydujący, jak się wydawało. Tylko trzy z jego bramek (Mallorca, Valencia i Betis) dały Barcelonie punkty" - twierdzi żurnalista dziennika "AS". Te trzy mecze Barcelona wygrała jednym golem.

"Jego wyniki przeciwko Realowi Madryt w środę były beznadziejne. Lewandowski stracił dziewięć piłek, wygrał tylko dwa pojedynki z ośmiu i przegrał pięć powietrznych piłek, o które walczył" - obnaża ostatni występ "Lewego" Hiszpan.

Jimenez przypomina, że Barcelona chce ściągnąć do siebie Leo Massiego, który jest prawdziwą legendą klubu. To jego zdaniem także może być problem dla Lewandowskiego.

"Jeśli posiadanie 35-letniego zawodnika z topu może być dyskusyjne, to dwóch takich jest już za dużo, a tak uważa jeden z członków najwyższego kierownictwa klubu. I to nie tylko ze względu na pensję. (…) Analiza będzie głębsza, a klub, który chce wrócić do europejskiej elity, potrzebuje zabójcy, który nie tylko strzela gole. W Monachium, Mediolanie, Manchesterze i ostatnio na Camp Nou nie było żadnych wieści od Lewandowskiego" - ostro kończy dziennikarz as.com.