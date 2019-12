"Jaja nie plebiscyt", "Bzdurna gala". Rozczarowanie po ósmym miejscu Lewandowskiego w Złotej Piłce

To nie jest plebiscyt Lewandowskiego. Najwyżej był cztery lata temu Choć Robert... czytaj dalej » Początek trwającego sezonu to dla kapitana reprezentacji Polski prawdopodobnie najlepszy okres w karierze. 27 goli w 21 meczach Bayernu, do tego cztery trafienia w narodowych barwach - do opisywania jesiennych wyczynów Lewandowskiego brakowało już słów. A każda kolejna bramka, w perspektywie zbliżającej się gali w Paryżu, rozbudzała wyobraźnię.

Coraz bardziej zasadnym stawało się pytanie, czy 31-letni napastnik dołączy do Kazimierza Deyny i Zbigniewa Bońka i wdrapie się na podium najbardziej prestiżowego plebiscytu piłkarskiego.

Kiedy okazało się, że Polak po raz pierwszy w karierze będzie obecny na gali, apetyty wzrosły do granic.

"Szybko obdarli nas ze złudzeń"

Niestety, emocje dla polskich kibiców skończyły się dość szybko. Nazwisko Lewandowskiego wymienione zostało jako trzecie, czyli przypadło mu ósme miejsce. I choć sam piłkarz przyznawał później, że niedosytu nie czuje, to środowisko piłkarskie przyjęło wyniki głosowania z rozczarowaniem.

"Szybko obdarli nas ze złudzeń. Jaja nie plebiscyt" - złościł się w mediach społecznościowych selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, Czesław Michniewicz.



Szybko obdarli nas ze złudzeń, jaja nie plebiscyt. #BallonDor2019 — Czesław Michniewicz (@czesmich) December 2, 2019





W podobnym tonie wypowiedział się były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. On transmisji z Paryża nie obejrzał do końca. "Wyłączam tę bzdurną galę" - oświadczył, gdy stało się jasne, że Lewandowski zajął ósme miejsce.



Wylaczam to bzdurna gale — B(L)1916 (@BL_1916) December 2, 2019





"Na miejscu Roberta wyszedłbym z tego LE CABARET" - to z kolei wpis Janusza Basałaja. Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN nawiązał tym samym do słynnego stwierdzenia Lewandowskiego, który tymi słowami określił wynik Złotej Piłki z 2016 roku, kiedy zajął 16. miejsce.



Na miejscu Roberta wyszedłbym z tego LE CABARET — Janusz Basałaj (@BasalajJanusz) December 2, 2019





Miejsce wśród dziesięciu najlepszych piłkarzy na świecie trzeba jednak docenić. I takie głosy również się pojawiły. Humorystyczny wpis z podziwem dla Lewandowskiego umieszczono w mediach społecznościowych Śląska Wrocław. "Cóż, Lewandowski to zawsze górna ósemka. My od kilku lat próbujemy się do niej dostać" - napisano, nawiązując do rezultatów osiąganych w ekstraklasie.



Cóż, @lewy_official, zawsze to górna ósemka. My od kilku lat próbujemy się do niej dostać... #BallonDor — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 2, 2019









Najlepszym piłkarzem 2019 roku wybrano Leo Messiego, który odebrał już szóstą Złotą Piłkę w karierze. Podium plebiscytu uzupełnili Virgil van Dijk i Cristiano Ronaldo.