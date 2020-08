Lewandowski nie rozstaje się z pucharem. "Tak się obudziłem"

Ale on to wykończył! Czwarta bramka dla Bayernu definitywnie kończy marzenia Bayeru o odwróceniu losów finału DFB Pokal.

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

Drużyna Bayernu Monachium przygotowywała się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko ekipie FC Barcelona.

W półfinale Ligi Mistrzów Bayern pokonał Olympique Lyon 3:0. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. - On jest najlepszym napastnikiem na świecie. Zobaczymy, co pokaże w finale, ale mam nadzieję, że zdobędzie bramkę w starciu z PSG - powiedział trener Bayernu Hans-Dieter Flick.

Flick: Lewandowski to najlepszy środkowy napastnik na świecie

Wzruszony Lewandowski ze specjalną dedykacją po finale - Jestem dumny z... czytaj dalej » Liga Mistrzów 2019/20 od samego startu była popisem Bayernu Monachium. Bawarczycy rozbijali kolejnych rywali, nie pozostawiając wątpliwości, że są najlepszą drużyną na Starym Kontynencie.

Pierwsze skrzypce grał w tej ekipie Robert Lewandowski, który z dorobkiem 15 goli w 10 meczach został królem strzelców rozgrywek.

Spełnione marzenie

32-letni Polak od lat nie ukrywał, że uniesienie pucharu Ligi Mistrzów jest jego największym marzeniem, które narodziło się jeszcze w dzieciństwie. Po latach prób w niedzielę w Lizbonie wreszcie się udało. Po zwycięstwie 1:0 z PSG Bayern mógł świętować. Napastnik dopiął swego, a teraz nie spuszcza trofeum z oka.

Ze zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych RL9 wynika, że piłkarz nawet spał z pucharem. "Tak się obudziłem" - napisał pod fotografią z hotelowego łóżka.