Lewandowski okradziony przed treningiem. Sam ruszył w pogoń za złodziejem

Robert Lewandowski w piątek został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz FC Barcelony. Napastnik na oczach fanów podpisał umowę z klubem i dał popis piłkarskich umiejętności. Do kibiców Lewy zwrócił się po katalońsku.

Kolega Lewandowskiego "wypychany" z Barcelony. "Coś pomiędzy zastraszaniem a nękaniem" Władze FC... czytaj dalej » Lewandowski w czwartek po południu pojawił się przed kompleksem Ciutat Esportiva swoim samochodem, gdzie jak zwykle czekał na niego tłum fanów.

Polak - jak ma w zwyczaju - postanowił poświęcić im kilka chwil, pozostając za kółkiem. Jak relacjonuje gazeta "Sport", gdy rozdawał autografy, ktoś otworzył drzwi auta od strony pasażera.

Zarówno opierający się na relacji świadka "Sport", jak i inna katalońska gazeta "Mundo Deportivo", informują, że celami był zegarek oraz telefon zawodnika.

Choć wspomniane źródła nie napisały, czy próba kradzieży się powiodła, to według katalońskiej telewizji, Lewandowskiemu zabrano zegarek o wartości 70 tysięcy euro.

Złodziej w rękach policji, łup odzyskany

Wspomniana stacja TV3 powołuje się na policyjne źródła. Jak dodaje, kradzieży dokonała jedna osoba, która niepowiązana jest z trzema innymi, które w tym samym momencie prosiły Polaka o zdjęcie.

Według TV3 po zajściu Lewandowski sam udał się w pogoń za złodziejem. Gdy mu się nie udało, zgłosił się do szefa ochrony klubu, a ten do policji. Funkcjonariusze ostatecznie złapali rabusia. Mężczyzna przyznał się do winy, a piłkarzowi udało się odzyskać zegarek, który przestępcza zdążył nawet zakopać na terenie sadów znajdujących się w pobliżu ośrodka treningowego Barcelony.