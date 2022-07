Robert Lewandowski oficjalnie graczem Barcelony

19.07 | Wtorkowy raport z Miami, gdzie FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu. Relacja Jana Pachlowskiego.

16.07 | Michał Listkiewicz o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony.

Lewandowski od niedzieli przebywa w Miami, gdzie dołączył do Barcelony, która właśnie w USA rozpoczęła pierwszy etap przygotowań do zbliżającego się sezonu. Polak przeszedł na Florydzie testy medyczne, ale klub zwlekał z podpisaniem z nim kontraktu, piłkarz nie trenował z resztą zespołu.

"Oficjalnie"

Przełom w kwestii umowy nastąpił we wtorek. Świadczył o tym post, który Barcelona opublikowała w mediach społecznościowych. "Oficjalnie" - czytamy pod nagraniem Dumy Katalonii, na którym widać jak Lewandowski w klubowej koszulce prezentuje herb Dumy Katalonii.



Oficial pic.twitter.com/3x0QI2MXmD — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 19, 2022

Podpisanie kontrakt Hiszpanie potwierdzili w komunikacie opublikowanym chwilę później na stronie. Barcelona ujawniła kwotę transferu Polaka. Bayern zyska na tej transakcji 45 milionów euro plus pięć kolejnych milionów w zmiennych.

Kontrakt zawodnika będzie obowiązywał przez cztery najbliższe sezony. Co ciekawe, klauzula wykupu wynosi aż 500 milionów euro.

Ile będzie zarabiać Lewandowski?

Zarobki polskiego napastnika są oczywiście owiane tajemnicą. Opierać możemy się tylko na doniesieniach dziennikarzy. Jak pisał niedawno dobrze rozeznany Fabrizio Romano były zawodnik ekipy z Monachium może liczyć na dziewięć milionów euro netto za sezon.

Pierwsza ceremonia prezentacji Lewandowskiego w nowych barwach odbędzie się najprawdopodobniej w środę. Klub zapewne pochwali się nowym nabytkiem także w sierpniu na Camp Nou, kiedy wróci już z tournee po USA.

Według hiszpańskich mediów polski zawodnik zadebiutuje w nowych barwach w niedzielnym sparingowym meczu z Realem Madryt, który zostanie rozegrany w Las Vegas.