Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę. "To wielka duma"

Poniedziałkowa uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

- Jest mi niezmiernie miło otrzymać to odznaczenie. To wielka duma. Piłka nożna to sport drużynowy, a nie indywidualny, dlatego też wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, jest też zasługą trenerów, kolegów z boiska, sztabu i rodziny - podkreślił Lewandowski.

"Nie zamierzam spocząć na laurach"

32-latek przyznał, że na razie skupia się na odnoszeniu kolejnych sukcesów. - Może za jakiś czas, jak usiądę na kanapie, to pomyślę o tych zdobytych trofeach i będę mógł się tym delektować, ale na razie moja ambicja jest na tyle duża, że nie zamierzam spocząć na laurach - przyznał.

- Chcę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy pomagają mi w osiąganiu sukcesów - dodał.

"Cały czas jest pan na fali"

- Czytałem o panu ostatnio sporo i powiedział pan, że nie liczy wywalczonych trofeów, bo w momencie ich zdobycia myśli pan już o następnych. Są jeszcze trzy odznaczenia w naszym kraju wyższe od tego, które pan otrzymał dzisiaj. Jestem przekonany, że zdobędzie pan kolejne, bo cały czas jest pan na fali wznoszącej - podkreślił podczas uroczystości prezydent Duda.



Chwalił kapitana reprezentacji Polski i napastnika Bayernu Monachium za systematyczną i wytrwałą pracę, którą dodał do wielkiego talentu. - To nie była kariera jednego błysku - zaznaczył.



Rekordzista

Lewandowski w koszulce z orzełkiem na piersi zadebiutował w 2008 roku. Łącznie wystąpił w niej - na razie - 116 razy, zdobywając 63 gole. Jedna i druga liczba jest rekordem w przypadku reprezentacji Polski.

Jeszcze w marcu spróbuje podreperować bilans strzelecki. Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera Paulo Sousy rozpoczynają eliminacje mistrzostw świata od meczu z Węgrami w Budapeszcie 25 marca. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.