Lewandowski odpowiedział na krytykę. "Głupie gadanie"

Już w 1. minucie starcia z SSV Ulm w 2. rundzie Pucharu Niemiec Fortuna Duesseldorf przegrywała 0-1. To rozwścieczyło piłkarzy gości. Jeszcze przed końcem 1. połowy Fortuna prowadziła 4-1, a ostatecznie wygrała 5-1. Świetne zawody rozegrał Dodi Lukebakio, który strzelił dwa piękne gole i miał asystę. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dovedan wprowadził Heidenheim do 3. rundy Pucharu Niemiec

Już w 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy wiele niesamowicie pięknych bramek. Zobacz pięć najlepszych. We wtorek zostaną rozegrane mecze 2. rundy Pucharu Niemiec. Od 18:10 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie się studio przed meczem Hannover 96 - VfL Wolfsburg, a o 20:45 początek transmisji ze spotkania Roedinghausen - Bayern Monachium.

W 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy kilka kapitalnych asyst, a show skradł pomocnik Borussii Dortmund Jadon Sancho. Zobacz pięć najlepszych asyst. We wtorek zostaną rozegrane mecze 2. rundy Pucharu Niemiec. Od 18:10 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie się studio przed meczem Hannover 96 - VfL Wolfsburg, a o 20:45 początek transmisji ze spotkania Roedinghausen - Bayern Monachium.

RB Lipsk pokonał TSG 1899 Hoffenheim 2:1 i awansował do kolejnej fazy zmagań w DFB Pokal. Zobacz najważniejsze wydarzenia.

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

RB Lipsk w końcu ruszył do ataku i wyrównał stan meczu z Victorią Koeln na 1-1 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Gola strzelił Yussuf Poulsen, ale chwilę wcześniej pudło weekendu (a może nawet sezonu) zaliczył Lukas Klostermann. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz Eurosport Playerze.

To wcale nie był spacerek. RB Lipsk po mękach pokonał na wyjeździe w 1. rundzie Pucharu Niemiec czwartoligowca Victorią Koeln 3-1. Oto skrót z tego spotkania. Mecze DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tak Schalke ustaliło rezultat meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko 1 FC Schweinfurt. Piłkarze z Gelsenkirchen wygrali wyjazdowy mecz 2:0 i awansowali do kolejnej rundy.

Lider 2. ligi awansował do ćwierćfinałów

W 3. rundzie Pucharu Niemiec doszło do starcia dwóch zespołów z zaplecza Bundesligi. Lepsze okazało się Paderborn, które pokonało Duisburg 3:1. Zobacz skrót tego spotkania. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz emocjonującą serię jedenastek, która zadecydowała o awansie Werderu Brema do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Rywalizacja o Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Hertha "postawiła autobus" w bramce. Trener Bayernu: to była ciężka robota W bólach rodził... czytaj dalej » - Myślę, że Lewandowski stał się dla Bayernu problemem. Jego teatralne zachowanie, wymachiwanie rękoma, a czasem bierna postawa na boisku sprawiają, że musi być odbierany przez kolegów jako "samotny wilk" - mówił niedawno były reprezentant Niemiec na antenie Sky Sports.

A to nie był koniec tyrady byłego gracza Bayernu i Liverpoolu. Hamann stwierdził, że Polak "nie ma w szatni zbyt wielu przyjaciół i powinien zostać sprzedany".

Zrobił swoje

Lewandowski na nieprzychylne opinie odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Na pucharowy mecz w Berlinie wyprowadził kolegów w roli kapitana, a już w trakcie gry wydatnie przyczynił się do awansu, zaliczając dwie asysty. Bayern wygrał po dogrywce 3:2 i zameldował się w ćwierćfinale DFB Pokal.

Polak na boisku zrobił swoje, później mógł odpowiedzieć Hamannowi przed kamerą. - Wygraliśmy ten mecz i nie interesuje mnie, co ktoś o mnie mówi. Tym bardziej, kiedy jest to głupie gadanie. Nie sądzę, żeby Hamann znał się na taktyce - wypalił w wywiadzie dla ESPN.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski był jednym z bohaterów Bayernu w Berlinie

I rzeczywiście, argumenty Niemca wydają się być wyssane z palca. Wystarczy tylko zerknąć w statystyki, które napastnik notuje.

Środowe asysty były dla niego ósmą i dziewiątą w bieżących rozgrywkach, a lepszym rezultatem może pochwalić się w Bayernie jedynie Joshua Kimmich. Rekordem kariery "Lewego" jest 13 decydujących podań. A jest luty, najważniejsze mecze rozgrywek dopiero przed Polakiem.

Do skuteczności napastnika też trudno się przyczepić. Co prawda w Bundeslidze nie pędzi po koronę króla strzelców w takim tempie, jak w ostatnich latach (12 goli i strata dwóch do Luki Jovicia z Eintrachtu), ale w pozostałych rozgrywkach błyszczał. Szczególnie świetnie wypadł w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie bramkarzy rywali pokonywał aż osiem razy. Królem polowania był także w meczu o Superpuchar Niemiec, gdzie ustrzelił hat-tricka.

Ogółem w 27 meczach monachijczyków zdobył 24 bramki i jest zdecydowanie najlepszym strzelcem drużyny. O tym Hamann nie pamiętał.

Wyniki 1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3

środa:

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1:0

Holstein Kiel - FC Augsburg 0:1

Hertha BSC - Bayern Monachium 2:3 (po dogrywce)

FC Schalke 04 - Fortuna Duesseldorf 4:1



