Niemiecka legenda o transferze Lewandowskiego. "Więcej emocji w Bundeslidze"

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Po ostatnim ligowym meczu Bayernu w sezonie 2021/22 Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży umowy z Bayernem Monachium (obowiązuje do czerwca 2023). Polak znalazł się między innymi na radarze FC Barcelony, a jego odejście z bawarskiego klubu jest coraz bardziej realne.

Oliver Bierhoff o ewentualnym transferze Lewandowskiego

"Barcelona stawia poprzeczkę Lewandowskiemu". Hiszpanie piszą o kwocie transferu i zarobkach Hiszpańskie media... czytaj dalej » W sprawie ewentualnego transferu 33-latka wypowiedział się Bierhoff. W rozmowie dla serwisu Spox and Goal menadżer reprezentacji Niemiec zaznaczył, że byłaby to wielka strata dla całej ligi.

- To absolutnie wyjątkowy napastnik, jeden z najlepszych na świecie. Imponujące jest to, co osiągnął w trakcie ostatnich lat - podkreślił 70-krotny reprezentant swojego kraju.

Bierhoff dodał, że odejście Lewandowskiego mogłoby być z kolei korzystne dla wielu klubów, które mają nadzieję na zdetronizowanie Bayernu.

- Być może jego odejście mogłoby wywołać więcej emocji i rywalizacji w Bundeslidze. Borussia Dortmund zatrudniła Niklasa Suele, Nico Schlotterbecka czy Karima Adeyemiego, dając sygnał, że chcą walczyć o najwyższe cele. RB Lipsk czy Bayer Leverkusen również mają swoje ambicje, przez co następny sezon zapowiada się niezwykle elektryzująco - zakończył.