Prawie 2,5 godziny rozmów. Agent Lewandowskiego po spotkaniu z przedstawicielami Bayernu

Zahavi, jeden z najbardziej znanych menedżerów piłkarskich na świecie, reprezentuje interesy Lewandowskiego od kilku lat. W przeszłości brał udział w kluczowych rozmowach z Bayernem, gdy piłkarz przedłużał kontrakt z niemieckim klubem. Obecna umowa Polaka wygasa po następnym sezonie.

W czwartek hiszpański "Sport", powołując się na dziennikarza Gerarda Moreno, informował, że Zahavi był w środę w Barcelonie, gdzie spotkał się z dyrektorem sportowym katalońskiego klubu.

Lewandowski nie trenował. Występ w sobotę niepewny Robert... czytaj dalej » Ten miał poinformować przedstawiciela "Lewego" o warunkach umowy dla zawodnika i kwocie, jaką Barca jest w stanie za niego zapłacić Niemcom.

Prawie 2,5 godziny rozmów

Dzień później przyszedł czas na wizytę Zahaviego w Monachium i spotkanie z władzami Bayernu. O efektach rozmów tuż przed godziną 17 poinformował dziennik "Bild".

"Hasan Salihamidzić (dyrektor sportowy - red.) i Oliver Kahn (szef klubu) przez prawie 2,5 godziny rozmawiali z Pinim Zahavim na temat Roberta Lewandowskiego. Atmosfera była dobra. Bayern jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru sprzedawać Lewandowskiego w letnim okienku" - podała gazeta.

"Żadne wiążące decyzje nie zostały podjęte podczas spotkania. W najgorszym scenariuszu Lewandowski opuści Bayern latem przyszłego roku za darmo. Rozmowy nie zostały zakończone, planowane jest kolejne spotkanie. Sam Lewandowski nie uczestniczył w negocjacjach" - dodano.



W bieżącym sezonie Lewandowski rozegrał dla Bayernu 43 mecze, w których strzelił 48 goli. Pewnie zmierza po siódmą w karierze koronę króla strzelców Bundesligi i drugiego Złotego Buta dla najlepszego strzelca lig europejskich. Monachijczycy zakończą rozgrywki z jednym trofeum - mistrzostwem Niemiec.