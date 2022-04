Media: Bayern chce przedłużyć kontrakt z "Lewym" o rok. Sprawę chce zamknąć przed końcem sezonu

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Wspaniała obrona bramkarza. Robert Lewandowski nie trafił do...

Wspaniała obrona bramkarza. Robert Lewandowski nie trafił do...

Legenda Bayernu o możliwym odejściu Lewandowskiego. "Nie zdziwiłoby mnie to" Trwają spekulacje... czytaj dalej » Lewandowski związany z mistrzem Niemiec kontraktem do czerwca 2023 roku, ale w ostatnich tygodniach coraz głośniejsze są spekulacje, że kapitan Biało-Czerwonych latem może chcieć zmienić pracodawcę.

Najgłośniej mówi się ewentualnym transferze do Barcelony. W mediach przewijała się nawet informacja, że agent Polaka Pini Zahavi prowadził już negocjacje z klubem z Camp Nou.

Lewandowski i Bayern wkrótce usiądą do rozmów

Według najnowszych doniesień niemieckich dziennikarzy Bayern mógłby przystać na korzystną ofertę za Polaka, ale pod warunkiem, że znajdzie za niego godnego następcę. W przeciwnym razie władze mistrzów Niemiec chciałby usiąść do rozmów z Lewandowskim, proponując mu przedłużenie umowy o kolejny rok, czyli do końca sezonu 2023/2024.

Możliwe, że konkretniejsze negocjacje odbędą się już w najbliższych dniach.

"Oczekuje się, że rozmowy między klubem a doradcą Lewandowskiego Pinim Zahavim odbędą się w nadchodzących tygodniach, być może nawet w kwietniu" - czytamy w serwisie Sport1.de.

"Podczas nadchodzących rozmów należy spodziewać się, że Lewandowski również otrzyma propozycję kontraktu do 2024 roku. To, czy Polak przyjmie taką ofertę, wciąż pozostaje sprawą otwartą" - napisał z kolei "Kicker".

Zdaniem dziennikarzy magazynu Lewandowski byłby skłonny przystać na takie same warunki, na jakie może liczyć obecnie. Napastnik jest najlepiej opłacanym piłkarzem Bayernu. Za rok gry inkasuje 24 miliony euro.

- Ważną rolę odgrywa aspekt finansowy. Chcemy, aby pozostał w Bayernie tak długo, jak to możliwe - podkreślił Oliver Kahn, czyli dyrektor sportowy klubu z Monachium.

Źródło: Getty Images Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż jest niejasna

Co z transferem do Barcelony?

A co jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia? W niemieckich mediach przewija się również minimalna kwota, jaką Barcelona musiałaby wyłożyć, jeśli chciałby pozyskać kapitana reprezentanta Polski. To 40 milionów euro, czyli suma, która na rynku piłkarskim na ogół nie robi wrażenia.

Dla borykającego się z problemami finansowymi katalońskiego klubu to i tak duże obciążenie. Dlatego w Hiszpanii pojawiła się plotka, jakoby Barcelona w ramach zapłaty za Lewandowskiego chciała dołożyć do transferu, któregoś ze swoich piłkarzy. Bayern nie jest jednak zainteresowany.