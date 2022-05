Transfer Lewandowskiego blisko jak nigdy. "Barcelona proponuje mu to, czego nie dostaje w Monachium"

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Od kilku tygodni spekulacje letniego transferu Lewandowskiego do Barcelony tylko się nasilały. Do tej pory przedstawiciele Bayernu jednoznacznie informowali, że nie mają zamiaru sprzedawać swojego najlepszego strzelca, ale w czwartek nastąpił być może decydujący zwrot w sprawie.

Według informacji "Bilda" oraz telewizji Sky Sports Polak rozczarowany opieszałością Bayernu w rozmowach kontraktowych poinformował szefostwo, że nowej umowy nie podpisze. Jeśli tak rzeczywiście się stanie, Bawarczycy staną przed dylematem - albo sprzedadzą polskiego napastnika latem, albo za rok odejdzie on za darmo.

Barcelona pozyskała pieniądze na transfer

"Bild": Lewandowski poinformował Bayern o swojej decyzji Robert... czytaj dalej » I coraz więcej wskazuje na to, że bardziej prawdopodobne jest to pierwsze rozwiązanie.

"FC Barcelona proponuje mu to, czego nie dostaje w Monachium" - pisze w piątek fachowy magazyn "Kicker", nawiązując do rozmów kontaktowych. "Według naszych informacji Lewandowski nie tylko przekazał władzom, że nie podpisze rocznej umowy, jaka została mu zaproponowana, ale także to, że chce wyjechać już tego lata" - dodano.

Zdaniem dziennikarzy tego tytułu "Barcelona kusi Lewandowskiego trzyletnim kontraktem". Katalończycy uzyskali środki na pozyskanie Polaka dzięki definitywnej sprzedaży Philippe Coutinho do Aston Villi, a budżet może jeszcze urosnąć, jeśli uda się wytransferować Frenkiego de Jonga do Manchesteru United - podkreślono.

Doniesienia Niemców składają się w całość z informacjami, które napływają Hiszpanii. Według "Sportu", dziennika z Katalonii, stanowisko mieli zmienić działacze Bayernu, którzy teraz są gotowi rozmawiać na temat odejścia Polaka już tego lata.

"Lewandowski - brutalny atut"

To z kolei skłoniło dziennikarzy "Sportu" do nakreślenia roli, jaką Lewandowski odegrałby w Barcelonie. Jak piszą, Polak byłby "brutalnym atutem projektu Xaviego" i zwracają uwagę na jego wielką wszechstronność. Wymieniają jego strzeleckie rekordy, ale podkreślają też, że w ośmiu sezonach dla Bayernu zanotował 73 asysty, świetny jest w odbiorze, kreowaniu akcji od tyłu czy grze w powietrzu. Zauważają, że jest w stanie grać w kilku różnych ustawieniach.

"W sierpniu skończy 34 lata, ale fizycznie jest w najlepszym momencie kariery. Ze ścisłym planem żywieniowym, osobistym trenerem i dbałością o każdy milimetr ciała powinien grać na najwyższym poziomie jeszcze przez dwa-trzy lata" - zaznaczono.

Lewandowski jest piłkarzem Bayernu od 2014 roku, a jego sukcesy trudno zliczyć. Hurtowo zgarniał mistrzostwa kraju i tytuły króla strzelców Bundesligi. W 2020 roku spełnił wielkie marzenie i triumfował w Lidze Mistrzów.