Robert Lewandowski ma już parę Złotych Butów. Hiszpanie porównali go do Don Kichota

Lewandowski porównany do Don Kichota

Lewandowski porównany do Don Kichota

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Puyol wręczył Lewandowskiemu Złoty But

Puyol wręczył Lewandowskiemu Złoty But

Lewandowski od lipca reprezentuje barwy Barcelony, ale na nagrodę, którą wręczono mu w środowe popołudnie w starej fabryce piwa Estrella, zapracował jako piłkarz Bayernu. W sezonie 2021/2022 strzelił dla tego klubu 35 ligowych goli.

- Mamy cytat z Cervantesa. Każdy człowiek jest równy, ale Lewandowski zrobił więcej niż jakikolwiek inny zawodnik. To ty strzeliłeś najwięcej goli. Don Kichot mówił: za zasługi zawsze należy się nagroda. Tym razem jest to drugi już Złoty But - zaczął uroczyście redaktor naczelny dziennika "Marca" Juan Ignacio Gallardo.

Oglądasz Wideo: Marca, TVN24 Lewandowski porównany do Don Kichota

Potem na scenie pojawił się jeszcze legendarny obrońca Barcelony Carles Puyol. I to on wręczył kapitanowi reprezentacji Polski prestiżowego Złotego Buta.

- Jestem bardzo szczęśliwy w Barcelonie i jestem pewny, że przyszły rok będzie bardzo dobry. Dla mnie to więcej niż klub. Ta nagroda jest bardzo ważna - powiedział w języku hiszpańskim Lewandowski, za co zebrał porcję braw. - Potrzebuję jeszcze trzy miesiące, żeby lepiej mówić - dodał z uśmiechem.

Oglądasz Wideo: marca Puyol wręczył Lewandowskiemu Złoty But

Potem kontynuował już w języku angielskim. Polak podziękował m.in. byłym kolegom z Bayernu oraz obecnym. - Bardzo ważna jest dla mnie szybka adaptacja. Mam dużą pomoc ze strony zespołu i sztabu. Muszę dalej pracować, bo sezon jest bardzo długi - stwierdził.

- Wiemy, że w Lidze Mistrzów popełniliśmy kilka błędów, a tam płaci się za nie dużą cenę. Dla klubu nie był to łatwy moment, ale musimy myśleć pozytywnie - dodał 34-letni napastnik.

Opowiadał też o zbliżających się mistrzostwach świata. - Jesteśmy gotowi. Puchar Świata jest wyjątkowy dla każdego piłkarza, jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę wziąć w nim udział - dodał.

W tej ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć żony piłkarza, Anny. Po zakończeniu ceremonii wspólnie z mężem i jego nagrodą pozowała do zdjęć.

Ponadto byli obecni również przedstawiciele Dumy Katalonii na czele z prezydentem Joanem Laportą oraz trenerem Xavim Hernandezem. Byli też dziennikarze z Niemiec, m.in tygodnia "Kicker".

Złoty But - zasady klasyfikacji

W klasyfikacji Złotego Buta brane są pod uwagę punkty, które w danym sezonie zdobywa piłkarz grający w Europie. Te są naliczane w zależności od ligi. Pięć najsilniejszych na Starym Kontynencie - La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga i Lique 1 - mają współczynnik dwa. Oznacza to, że bramki mnożone są przez dwa, stąd 70 punktów przy nazwisku Lewandowskiego.

W słabszych rozgrywkach mnożnik jest niższy. Dla przykładu w polskiej ekstraklasie dorobek strzelców mnoży się razy 1,5.

Robert Lewandowski znów bezkonkurencyjny

Lewandowski w zestawieniu zwyciężył ze sporą przewagą. Drugi Kylian Mbappe z PSG uzbierał 56 punktów (28 bramek), a trzeci był snajper Lazio Ciro Immobile (54 pkt, 27 goli).

Złoty But 2021/22 # Zawodnik Klub Liczba goli Współczynnik Liczba punktów 1. Robert Lewandowski Bayern 35 2 70 2. Kylian Mbappe PSG 28 2 56 3. Ciro Immobile Lazio Rzym 27 2 54 4. Karim Benzema Real Madryt 27 2 54 5. Wissam Ben Yedder

AS Monaco 25 2 50

Nagrodę Złotego Buta polski napastnik zdobył drugi raz z rzędu. Poprzednie trofeum za rozgrywki 2020/2021 uświetnił aż 41 golami (82 pkt).