Lewandowski uszczęśliwił ciężarną fankę. "Zrób to dla Anny"

Mistrzowie Niemiec przebywają w Stanach Zjednoczonych, gdzie biorą udział w towarzyskim turnieju International Champions Cup. Tego typu eskapady mają na celu promocję klubu na wielkim amerykańskim rynku, a także szlifowanie formy w przedsezonowych meczach z rywalami z najwyższej półki.

Z obu zadań piłkarze Bayernu wywiązują się wzorowo. Na boisku zdołali już pokonać Real Madryt 3:1 i AC Milan 1:0 (choć wcześniej ulegli 1:2 Arsenalowi), a poza nim mnóstwo czasu poświęcają fanom. Najlepszym tego przykładem jest właśnie gest Lewandowskiego.

Transparent zadziałał

Amerykanka Tyler Khan mocno kibicuje Bayernowi. Na mecz zespołu z Niemiec pofatygowała się z dużym transparentem, za pomocą którego poprosiła Lewego o koszulkę.

"Lewandowski#9. Jestem w ciąży. Mogłabym dostać twoją koszulkę? Zrób to dla Anny" - napisała fanka.

Wdzięczność fanki

Jedno jest pewne. Zgodnie z prośbą "Lewy" podarował Tyler swoją koszulkę, za co Amerykanka podziękowała za pośrednictwem Twittera.

"Dziękuję Robercie Lewandowski za łaskawy akt przekazania koszulki. To jest coś, czego nigdy nie zapomnimy! Powodzenia w tym sezonie!" - czytamy w jej wpisie.

Po każdym meczu w Stanach Zjednoczonych piłkarze Bayernu wiele czasu poświęcają kibicom, robiąc sobie z nimi zdjęcia i podpisując setki autografów.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski podczas pobytu z Bayernem w Stanach Zjednoczonych

Powrót do Europy

Kolejny mecz Bayern rozegra już na Allianz Arenie. 30 lipca w półfinale Audi Cup jego rywalem będzie turecki zespół Fenerbahce. W turnieju zagra też Real Madryt i Tottenham Hotspur.

Na 3 sierpnia zaplanowano mecz o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund, 12 sierpnia odbędzie się spotkanie Pucharu Niemiec z Energie Cottbus, a 16 sierpnia Bayern zainauguruje Bundesligę meczem z Herthą Berlin.