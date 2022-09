Najwyższe noty Lewandowskiego, porównują go do Messiego. "Jest brutalny"

Najpierw, w 34. minucie, dokładnie przymierzył z 16 metrów, potem - w doliczonym czasie do pierwszej połowy - trafił głową z bliska do pustej bramki, a następnie - w 67. minucie - popisał się ładnym, precyzyjnym strzałem z dystansu, podobnym do swojego pierwszego gola z tego meczu.

"Lewandowski jest mistrzem" - przekonuje w czwartek dziennik "AS", a festiwal strzelecki Barcelony określa mianem "oszałamiającego".

"LewanGOLski!" - taki tytuł widnieje na okładce "Mundo Deportivo", która poświęcona jest w całości naszemu napastnikowi, podobnie jak w innym katalońskim dzienniku - "Sport".



SHOW BARCA [sport] #FCBlivepic.twitter.com/bANIihT74X — Barca DNA (@AminuMujahid3) September 7, 2022

Za występ z Viktorią Pilzno kapitan reprezentacji Polski otrzymał najwyższą możliwą notę - "10" (w skali 1-10). Dziennikarze porównują piłkarza do Messiego, który opuścił Camp Nou rok temu, stąd przymiotnik "Messianico".

"Jest blisko. Pozostawia nas z poczuciem, że podobnie jak w przypadku Messiego, kontakt piłki z jego nogą skończy się bramką. Zawsze podejmuje dobre decyzje, kojarzy się z sukcesem, asystuje. Jest brutalny" - komplementuje napastnika "Sport".

Również "Mundo Deportivo" nie szczędzi mu pochwał. "Po raz kolejny Lewandowski 'podpalił' Camp Nou. Rywale nie mogą dać mu nawet dwóch centymetrów, bo nie zawodzi. Ponadto był hojny dla swoich kolegów z drużyny, najlepszym pozytywnym strzelcem, ponieważ nigdy nie przestaje ich zachęcać i poprawiać" - czytamy w adnotacji.

Po końcowym gwizdku sędziego, zgodnie z piłkarskim zwyczajem honorującym autorów hat-tricków, Lewandowski, wybrany piłkarzem meczu, wziął ze sobą piłkę z tego spotkania.



Katalończycy objęli prowadzenie w tabeli grupy C dzięki lepszemu bilansowi bramek. W drugim meczu Bayern pokonał w Mediolanie Inter 2:0. W następnej kolejce dojdzie do potyczki obu zwycięskich ekip. Będzie to szczególne starcie dla wracającego do Monachium Lewandowskiego.

Wyprzedził legendę

Lewandowski jest pierwszym graczem w historii, który zdobywał po trzy bramki w jednym meczu dla trzech różnych klubów(wcześniej trafiał dla Borussii Dortmund i Bayernu Monachium). W środę zrobił to w swoim piątym oficjalnym występie w tym sezonie.

To już szósty hat-trick "Lewego" w Lidze Mistrzów. Tym środowym wyprzedził w tej statystyce Pucharu Europy legendarnego Alfredo Di Stefano. Więcej, po osiem, mają tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo. W klasyfikacji wszech czasów 34-letni napastnik ustępuje tylko nim. O trzy trafienia wyprzedza już za to Karima Benzemę.

Wyniki środowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:



środa, 7 września



grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC 4:0 (3:0)

Napoli - Liverpool 4:1 (3:0)



grupa B

Club Brugge - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Atletico Madryt - FC Porto 2:1 (0:0)



grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno 5:1 (3:1)

Inter Mediolan - Bayern Monachium 0:2 (0:1)



grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona 0:3 (0:0)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia 2:0 (0:0)