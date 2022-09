Xavi nie szczędzi pochwał Lewandowskiemu

W sobotni wieczór na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Lewandowski zdobył dla katalońskiej ekipy jedną z trzech bramek, przyczyniając się do jej zwycięstwa 3:0 nad Sevillą.

Lewandowski pomocny zarówno na boisku, jak i w szatni

O Polaku, na pomeczowej konferencji prasowej, wypowiedział się trener Barcelony. Xavi nie szczędził 34-latkowi komplementów. Zobacz gola Lewandowskiego, po którym zapisał się w historii ligi Znakomitą bramką... czytaj dalej »

- Tu nie chodzi wyłącznie o gole, jakie strzela. Jego zachowanie na boisku, pressing na obrońcach rywali jest dla nas wszystkich punktem odniesienia. Jest fantastycznym graczem ze świetnym wyczuciem czasu, potrafiającym wykorzystywać sytuacje podbramkowe. To pokazuje jego dojrzałość - podkreślił.

- Lewandowski bardzo nam pomaga, czego wielu ludzi obserwujących samo spotkanie nie dostrzega. Pomaga wszystkim: sztabowi szkoleniowemu, młodym piłkarzom, ale także i weteranom w szatni - dodał Xavi.

- Jest pozytywnie nastawiony do nas jako do grupy. To naturalny lider oraz urodzony zwycięzca. Wspaniale, że mamy go w zespole - zaznaczył legendarny pomocnik Blaugrany.



Barça coach Xavi on positive dynamic, Gavi and leader Lewandowski https://t.co/VXs2M0JK8d — SPORT English (@Sport_EN) September 3, 2022





Dzięki wygranej nad Sevillą piłkarze Dumy Katalonii awansowali na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej (10 pkt). Liderem - z kompletem 12 punktów - jest Real Madryt.

W piątej kolejce Barcelona zagra na wyjeździe z Cadiz. Spotkanie zaplanowano na sobotę 10 września. Początek o 18.30.