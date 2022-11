Kontrowersje wokół czerwonej kartki Lewandowskiego. "Wszystko było przeciwko nam"

We wtorkowy wieczór Duma Katalonia pokonała na wyjeździe Osasunę 2:1.To zwycięstwo sprawiło, że Barcelona w tabeli La Liga ma już pięć punktów więcej od drugiego Realu Madryt (rozegrała od niego jeden mecz więcej). Triumf w Pampelunie był tym cenniejszy, że od 31. minuty goście grali w osłabieniu po tym, jak boisko musiał opuścić Lewandowski. Koszmarne pół godziny Lewandowskiego. Sędzia nie miał wątpliwości Nie ma... czytaj dalej »

Xavi: niesprawiedliwe decyzje

W Hiszpanii głośniej niż o samym spotkaniu mówi się o pracy arbitra Jesusa Gila Manzano. Ogromne pretensje do sędziego miał między innymi Xavi, nie tylko o czerwoną kartkę dla "Lewego", ale także o brak faulu przy pierwszym trafieniu dla gospodarzy.

- Czujemy się skrzywdzeni. To były bardzo niesprawiedliwe decyzje. Wszystko było przeciwko nam, bo najpierw padła bramka, przy której był faul, a potem wyrzucenie Lewandowskiego, które było wątpliwe - powiedział na pomeczowej konferencji trener Barcy.

- Arbiter nawet nie skomentował obu sytuacji. Uważam, że powinien to zrobić i wyjaśnić, dlaczego podjął takie, a nie inne decyzje, bo stawka jest w tym sezonie ogromna - dodał Xavi.

42-letni szkoleniowiec był jednocześnie bardzo dumny ze swoich podopiecznych, podkreślając dojrzałość, jaką zespół pokazuje w ostatnich tygodniach.

- Na szczęście my graliśmy tego dnia bardzo inteligentnie. To wielkie zwycięstwo, bo na przerwę związaną z mistrzostwami świata zejdziemy w roli lidera tabeli. Ta drużyna z każdym tygodniem rośnie, a my jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą dokonać czegoś wielkiego - chwalił swój zespół Hiszpan.