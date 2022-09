"On wszystko robi dobrze". Hiszpanie zachwyceni Lewandowskim

W sobotni wieczór Barcelona pokonała na wyjeździe Sevillę 3:0. Lewandowski strzelił tego dnia drugiego gola dla Dumy Katalonii, a na listę strzelców wpisali się także Raphinha oraz Eric Garcia.

Oglądasz Wideo: ELEVEN SPORTS Gol Lewandowskiego z Sevillą

Lewandowski niezbędny dla Barcelony

Bohaterem meczu w oczach hiszpańskich mediów był Polak, dla którego trafienie na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan było już piątym w obecnym sezonie La Liga.

Kataloński "Sport" ocenił występ 34-latka na "8" w skali 1-10. Taką samą notę - najwyższą spośród piłkarzy Blaugrany - otrzymał jedynie bramkarz Marc-Andre ter Stegen.

"On wszystko robi dobrze. Jego pierwszy strzał zakończył się bramką, którą zdobył Raphinha. Drugi zakończył swój lot w siatce, a trzeci i czwarty nie, bo świetnymi interwencjami popisał się golkiper gospodarzy Bono" - napisano.



#SevillaFCBarça#LaLiga



El x del Barça contra el Sevillahttps://t.co/yLQZesYE84 — Diario SPORT (@sport) September 3, 2022





Podobnego zdania byli dziennikarze "Mundo Deportivo". Zobacz gola Lewandowskiego, po którym zapisał się w historii ligi Znakomitą bramką... czytaj dalej »

"W swojej karierze Lewy zagrał pięć meczów przeciwko Sevilli, w których nie strzelił ani jednego gola. W szóstym szukał premierowego trafienia i znalazł go, prezentując swój strzelecki kunszt. Przy pierwszej bramce można powiedzieć, ża zanotował asystę, przy drugiej pokazał wspaniałą kontrolę na piłką, później, przed ustrzeleniem dubletu, powstrzymał go Bono" - dodano.

"Pokazał to, co w piłce nożnej najpiękniejsze. Udowodnił, że w tym momencie jest on Barcelonie niezbędny. To prawdziwy torreador" - napisano z kolei w "Marce".

Dzięki wygranej nad Sevillą piłkarze Dumy Katalonii awansowali na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej (10 pkt). Liderem - z kompletem 12 punktów - jest Real Madryt.

W piątej kolejce Barcelona zagra na wyjeździe z Cadiz. Spotkanie zaplanowano na sobotę 10 września. Początek o 18.30.