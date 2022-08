Hiszpańskie media pod wrażeniem Lewandowskiego. "Drapieżnik"

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

W niedzielę Barcelona pokonała na wyjeździe Real Sociedad aż 4:1. Znakomitą formą błysnął obchodzący tego dnia 34. urodziny Polak, który trafił do siatki rywali dwukrotnie, wydatnie pomagając swoje ekipie w pierwszym ligowym zwycięstwie w sezonie 2022/23. Wyjątkowy gol Lewandowskiego. Pamiętał o ojcu Robert... czytaj dalej »

Wysokie oceny dla Lewandowskiego

Kataloński dziennik "Sport" ocenił występ Polaka na "9" w skali 1-10. Taką samą notę - najwyższą spośród graczy Barcelony - otrzymali również Pedri oraz Ansu Fati, który po wejściu z ławki zanotował bramkę i dwie asysty.

"Drapieżnik. Wykorzystał już pierwszą akcję, aby udanie uczcić swoje urodziny. Pomógł zespołowi, strzelając drugiego gola. To urodzony snajper, który nie potrzebuje wiele, by trafić do siatki rywali. Wspaniale jest mieć takiego zawodnika w zespole" - napisano.

Podobnego zdania byli dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy nazwali Lewandowskiego "człowiekiem demolką".

"Zaprosił wszystkich na swoje 34. urodziny, które zaczął świętować już w pierwszej minucie. Trafienie na 1:0 było typowym dla klasowej dziewiątki. Zaliczył premierowy dublet w lidze, symbolicznie zdmuchując świeczki na swoim urodzinowym torcie" - dodano.

Źródło: Getty Images Lewandowski strzelił dwa gole i miał asystę

"Jeśli ktoś miał strzelić gola, to był to Polak"

"Wszystkie oczy zwrócone były na Lewandowskiego, świetny transfer Laporty w tym sezonie. Jeśli ktoś miał strzelić gola, to był to Polak" - napisano z kolei w "Marce", podkreślając, że kapitan Biało-Czerwonych stworzył dla rywali "przerażający duet z Fatim".

132-krotny reprezentant Polski został dodatkowo uznany piłkarzem meczu.



Robert Lewandowski wybrany piłkarzem meczu. [@LaLiga] pic.twitter.com/Emb98yeMAA — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 21, 2022



RBERT LEWANDOWSKI!



Debiutanckie trafienie w LaLiga Santander staje się faktem!



Włączcie Eleven Sports 1, bo to dopiero początek emocji! #lazabawapic.twitter.com/eQStG8R2Bj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 21, 2022



DUBLET LEWEGO! MASZYNA RUSZYŁA!



Robert Lewandowski dorzuca kolejne trafienie dla FC Barcelony!



Zapraszamy do Eleven Sports 1! #lazabawapic.twitter.com/eeewBjp4u9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 21, 2022



ASYSTA ROBERTA LEWANDOWSKIEGO!



Polak notuje asystę po dwóch trafieniach! Tak można świętować urodziny! #lazabawapic.twitter.com/5qMHhtKKO0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 21, 2022





W trzeciej kolejce Barcelona zagra na własnym stadionie z Valladolid. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 28 sierpnia. Początek o 19.30.