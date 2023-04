"Zablokowani". Hiszpanie surowo ocenili Barcelonę i Lewandowskiego

Foto: "AS", Marca", "Sport", "Mundo Deportivo" | Video: Eurosport

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Duma Katalonii nie może pozbierać się po odpadnięciu z Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla i przegranej 0:4 w rewanżu. Po rozczarowującym bezbramkowym remisie z Granadą na Camp Nou w niedzielę nie dała rady pokonać na wyjeździe 15. obecnie Getafe. Przewaga nad Realem Madryt stopniała do 11 punktów. Wszystkie dzienniki sportowe zauważają, że to trzeci z rzędu mecz Lewandowskiego i Barcelony bez zdobytej bramki.

Źródło: "AS", Marca", "Sport", "Mundo Deportivo" Lewandowskiemu nie wyszedł kolejny mecz

"Są wysuszeni" - pisze madrycki "AS", nawiązując dodatkowo do pomeczowych narzekań trenera Barcy Xaviego Hernandeza na suche boisko. "Zablokowani" - to z kolei tytuł katalońskiego "Sportu". "Mundo Deportivo" pisze natomiast o "posusze" i "punkcie, który nie smakuje najlepiej". "Barca się zacięła" - podkreśla "Marca".

Największy dziennik sportowy w Hiszpanii wystawia za mecze gwiazdki - od 1 do 3. Lewandowski, jako jedyny z Barcelony, nie otrzymał żadnej. Przy jego nazwisku widnieje wymowny "-".

Źródło: "Marca" "Marca" wystawiła oceny za mecz Getafe - Barcelony

"Polak po raz kolejny zapisał się dyskretnym występem. Musi czekać jak majowy deszcz na powrót po kontuzjach Pedriego i Ousmane'a Dembele - być może w przyszły weekend. Bardzo trudno jest mu wykreować szanse. Piłki do niego nie dochodzą" - napisała "Marca", oceniając grę napastnika Barcelony. Barcelona się nie popisała. Podobnie jak Lewandowski FC Barcelona... czytaj dalej »

"Grał zbyt daleko od pola karnego"

Na stadionie Coliseum Alfonso Pereza Lewandowski najlepszą sytuację do zdobycia 18. ligowej bramki w sezonie zaprzepaścił w 55. minucie. Po wbiegnięciu w pole karne uderzył piłkę głową, ale zabrakło mu precyzji.

"Miał kilka okazji jako dobry środkowy napastnik, potrafił też bardzo dobrze czytać grę, szczególnie szukając jej z Raphinhą. Zszedł jednak głębiej niż kiedykolwiek i grał zbyt daleko od pola karnego" - pisze o grze "Lewego" "Mundo Deportivo", który wystawia opisowe oceny.

Inny kataloński dziennik "Sport" ocenił jego występ na "5" w skali od 1-10. "Dwa dobre strzały głową, które były dalekie od ideału, to cały ofensywny bagaż Polaka. Getafe zgromadziło sporo piłkarzy w polu karnym i musiał szukać szans poza nim" - czytamy w adnotacji.

Okazja do rehabilitacji przed Polakiem i jego drużyną za tydzień w hitowym meczu z Atletico Madryt na Camp Nou.