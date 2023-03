To nie był dzień Lewandowskiego. "Niemrawy powrót"

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ATHLETIC - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Duma Katalonii wygrała na San Mames 1:0, a jedynego gola strzelił Raphinha. "Lewy", który z 15 golami nadal prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców, w dwóch poprzednich spotkaniach nie wziął udziału z powodu kontuzji mięśnia.

W niedzielę wrócił do składu i rozegrał cały mecz, ale z pewnością i on sam, i kibice Dumy Katalonii spodziewali się więcej. Gdyby wykorzystał dwie dogodne sytuacje, na pewno jego występ byłby inaczej oceniany.

W 17. minucie Polak za daleko wypuścił sobie piłkę zagraną przez Frenkiego De Jonga i to spowodowało, że jego strzał w sytuacji sam na sam z bramkarzem był za słaby, by pokonać Julena Agirrezabalę. W 52. minucie snajper Barcelony doszedł do strzału głową po podaniu Alejandro Balde, jednak piłka przeleciała obok słupka.

Źródło: Getty Images Lewandowski kontra Agirrezabala. Górą bramkarz Bilbao

"Polak nie zdążył się wyróżnić, był mało kreatywny" - ocenił dziennik "Marca".

"Zdobywca Złotego Buta niewłaściwie skontrolował swoją okazję w pierwszej połowie. W drugiej części zepsuł znakomite dośrodkowanie Balde. Jego powrót był niemrawy" - podsumowało jego grę "Mundo Deportivo".

Z kolei dziennik "Sport" docenił jego zaangażowanie w innych strefach boiska. "Włożył ogromny wysiłek, by powalczyć w ataku i pomóc w obronie. Poświęcił się dla dobra kolektywu" - komplementują dziennikarze.

Mimo to, Lewandowski otrzymał od nich notę 6 (w skali 1-10), co było najsłabszą oceną z graczy Barcelony, których desygnował do pierwszego składu trener Xavi Hernandez. Taką samą otrzymali jeszcze Sergio Busquets i Ferran Torres.

Komplementy dało się również zauważyć w adnotacji katalońskiego dziennika "L'Esportiu". "Bez niego na boisku Barca wygrała wszystkie siedem meczów w tym sezonie. Ale z nim na boisku również wygrywa. Lepiej go mieć w składzie, teraz wracał po kontuzji. Dobre minuty jako nadzieja na dobre El Clasico" - analizują dziennikarze.

Źródło: Getty Images Lewandowski pomagał kolegom w defensywie

Hitowe starcie z Realem Madryt na Camp Nou już w niedzielę 19 marca. W tabeli Barcelona ma 65 punktów, Królewscy zgromadzili o dziewięć mniej.

Wyniki 25. kolejki:

piątek

Cadiz - Getafe 2:2



sobota

Real Madryt - Espanyol 3:1

Elche - Valladolid 1:1

Celta Vigo - Rayo Vallecano 3:0

Valencia - Osasuna 1:0



niedziela

Mallorca - Real Sociedad 1:1

Sevilla - Almeria 2:1

Villarreal - Betis 1:1

Athletic Bilbao - Barcelona 0:1



poniedziałek

Girona - Atletico Madryt