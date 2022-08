Lewandowski ocenił grę Bayernu. Wyróżnił jednego piłkarza

Lewandowski w lipcu przeniósł się z Bayernu do Barcelony. Monachijczycy rozegrali w tym sezonie dwa spotkania o stawkę i zdobyli w nich 11 bramek. Najpierw ograli RB Lipsk 5:3 w Superpucharze Niemiec, a następnie rozbili Eintracht Frankfurt 6:1 w pierwszej kolejce Bundesligi.

Lewandowski chwali Musialę

Barcelona - Rayo Vallecano. Kiedy i o której pierwszy ligowy mecz Roberta Lewandowskiego? Robert... czytaj dalej » W ostatnich latach to Lewandowski był najskuteczniejszym strzelcem tego zespołu. W klubowej klasyfikacji wszech czasów polski napastnik zajmuje drugie miejsce - 344 bramki w 375 meczach o stawkę. Zapewnił jednak, że nie martwi się o skuteczność kolegów.

- Nie mam wątpliwości, że beze mnie dalej będą strzelać gole. Jestem pewien, że inni piłkarze będę zdobywać więcej bramek niż w poprzednich latach. Potrafią się dostosowywać i dysponują tak dużą jakością, że drużynie nie jest potrzebna klasyczna dziewiątka - stwierdził Lewandowski w wywiadzie dla telewizji Sport1.



Bardzo dobre oceny za oba mecze Bayernu w tym sezonie zebrał 19-letni Jamal Musiala.



- "Bambi" to szczególny talent, taki jak Pedri, Gavi czy Ansu Fati w Barcelonie - ocenił Lewandowski. - Robi wrażenie, jak szybko dojrzał i dopasował się poziomem do Bayernu, a do tego jak bardzo chce się rozwijać i uczyć. Niesamowicie drybluje tymi swoimi długimi nogami. Jestem pewien, że będzie coraz lepszy, przed nim wielka przyszłość - ocenił kapitan reprezentacji Polski.

Źródło: Getty Images Lewandowski docenia talent Musiali (w środku)

