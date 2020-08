Znakomity rok Roberta Lewandowskiego. Czy w Lizbonie sprawi sobie urodzinowy prezent?

Nie w gronie najbliższych i przy przygotowanym przez żonę torcie, ale w odizolowanym od świata hotelu w okolicach Lizbony i w towarzystwie kolegów z Bayernu Monachium. Tak w tym roku Robert Lewandowski świętować będzie swoje kolejne urodziny.



Wyświetl ten post na Instagramie. My best friend, my love - On Sunday you can make your biggest dream come true..I love you Happy Birthday @_rl9 ________________ Jesteś moim najlepszym przyjacielem, moją największą miłością. A teraz kochanie spełnij swoje największe MARZENIE SPORTOWE ... Już w tę niedzielę. Kochamy Cię @_rl9 TĘSKNIMY #robertlewandowski #happybirthday Post udostępniony przez (@annalewandowskahpba) Sie 21, 2020 o 12:39 PDT

Rok rekordów

To chyba jedyna zmiana "na gorsze", bowiem 32. rok życia najlepszego polskiego piłkarza przyniósł mu mnóstwo powodów do satysfakcji. Zarówno w życiu prywatnym, które w maju tego roku wzbogaciło przyjście na świat drugiej córki Lewandowskich Laury, jak i w karierze sportowej, w której wspiął się niemal na sam szczyt.

Gospodarze turnieju zachwyceni "Lewym". Zauważają jego przewagę nad Ronaldo Portugalskie... czytaj dalej » Miniony rok był dla Lewandowskiego bez wątpienia rekordowy. Po raz trzeci z rzędu został królem strzelców Bundesligi, co dotychczas udało się osiągnąć tylko legendarnemu Gerdowi Muellerowi, choć ten jeden z tytułów dzierżył wespół z Juppem Heynckesem. Najlepszym strzelcem niemieckiej ekstraklasy "Lewy" został po raz piąty, przy okazji stając się pierwszym obcokrajowcem na liście topowych strzelców w lidze. I choć do rekordu wszechczasów Muellera brakuje Polakowi jeszcze 129 bramek, to drugie miejsce na tej liście wciąż jest w jego zasięgu.

Na razie zajmuje je Klaus Fisher, który strzelił 32 gole więcej od Lewandowskiego. Napastnik Bayernu może więc tę kwestię rozstrzygnąć już w kolejnym sezonie. Ostatni zakończył z dorobkiem 34 bramek, również jednym z najwyższych w historii Bundesligi.

W annałach Bayernu już się zapisał jako najskuteczniejszy strzelec w jednym sezonie. Do 34 ligowych bramek dołożył 6 goli w Pucharze Niemiec i 15 w Lidze Mistrzów. Nieosiągalny dotąd dla żadnego piłkarza bilans 55 goli w sezonie ma jeszcze szansę poprawić podczas niedzielnego finału Ligi Mistrzów.



Happy Birthday, @lewy_official!



Celebrate our number with free printing, today only https://t.co/eAtK6AoziB#FCBayern#MiaSanMiapic.twitter.com/ajtOiZVkLE — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 21, 2020





Krok od sukcesu w Lidze Mistrzów

Tu również nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W klasyfikacji najlepszych strzelców poszczególnych edycji pokonał już Leo Messiego. Na drodze stoi mu jeszcze tylko Cristiano Ronaldo, który w sezonie 2013/14 zdobył w tych rozgrywkach 17 bramek. O dwie więcej od Lewandowskiego, który ma przed sobą jeszcze finałowe spotkanie przeciwko PSG.

W niedzielę stanie przed drugą w życiu szansą na zdobycie najważniejszego europejskiego trofeum. Przed siedmioma laty wystąpił na Wembley w barwach Borussii Dortmund przeciwko Bayernowi. Zespół z Monachium zdobył wówczas puchar wygrywając 2:1. W sierpniu 2020 roku Lewandowski w roli gwiazdy Bayernu stanie w Lizbonie naprzeciw rewelacyjnie grającej drużynie Paris-Saint Germain. Czy sprawi sobie na 32. urodziny prezent w starciu z Neymarem i Mbappe?

W gronie najlepszych

Niewielu dziś ma wątpliwości, że 32-letni Lewandowski należy do wąskiego grona najlepszych piłkarzy na świecie. Wielu wprost twierdzi, że jest najlepszy, a decyzja "France Football" o nieprzyznawaniu w tym roku Złotej Piłki uderzyła najmocniej właśnie w Polaka. Decyzja, o której zmianę wciąż walczą kibice, domagając się w internetowej petycji przyznania Złotej Piłki "Lewemu". I którą może jeszcze zmienić FIFA, co wynika z niedawnych sygnałów, że federacja rozważa przyznanie nagrody, jak to czyniła swego czasu wespół z francuskim tygodnikiem.



France Football: Give Lewandowski the Ballon d'Or 2020 ! - Sign the Petition! https://t.co/o7oJYkY4Zc przez @Change — Anna Janowska (@gwiazdooka) August 21, 2020





Robertowi Lewandowskiemu oprócz uznania niewątpliwych zasług przez możnych piłkarskiego świata do pełni sportowego szczęścia może brakować jeszcze tylko sukcesu w Reprezentacji Polski. Może przełożone z powodu pandemii na przyszły rok Euro 2020 otworzy przed Lewandowskim szansę na sukces również w tym obszarze?

Niech to będą właśnie najlepsze życzenia dla dzisiejszego jubilata. Nam pozostaje mieć nadzieję, że 32-letni dziś Robert Lewandowski będzie wciąż głodny kolejnych sukcesów.