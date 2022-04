Lewandowski o przedłużeniu kontraktu z Bayernem. "Sam nie wiem, co się wydarzy"

Umowa 33-letniego kapitana reprezentacji Polski z Bawarczykami obowiązuje do końca sezonu 2022/23. Dyrektor generalny klubu Oliver Kahn zaprzeczył informacjom podawanym w mediach o tym, jakoby Lewandowski był bliski transferu do Barcelony w tym roku.



Święto w Monachium. Der Klassiker i dziesiąty tytuł z rzędu dla Bayernu Bayern Monachium... czytaj dalej » - O wszystkim, co pisze się teraz w mediach o mojej sytuacji, moim kontrakcie, nie było dotychczas mowy. Ale coś się zapewne wydarzy - uciął Polak, który zdobył jedną bramkę w sobotnim meczu u siebie z Borussią Dortmund (3:1) i po raz ósmy z rzędu został mistrzem Niemiec z Bayernem. Wcześniej dwukrotnie triumfował z ekipą BVB.

Robert Lewandowski o kontrakcie i swojej przyszłości w Bayernie

- Jedyne, co wiem na pewno, to że niedługo odbędzie się spotkanie. Ale co się wydarzy - tego sam nie wiem. O moim kontrakcie i mojej przyszłości na razie nie padło ani jedno zdanie. Nie wydarzyło się nic szczególnego - zaznaczył.



Nie chciał też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle chce zostać w monachijskim zespole. - O tym muszą być przekonane obie strony. To niełatwa sytuacja - przyznał.

Zapytany, czy klub chce go zatrzymać, również odparł wymijająco: - Trzeba o to spytać klub.



Kahn zapewniał wcześniej, że Bayern chce utrzymać Lewandowskiego najdłużej, jak to możliwe. - Lewandowski jest z nami od wielu lat pełnych sukcesów, ale też znajduje się w takim momencie kariery, w którym zaczyna się o wielu rzeczach myśleć - nie ukrywał.



Polak ma 33 ligowe gole w tym sezonie i jest praktycznie pewny siódmego w karierze tytułu króla strzelców Bundesligi.