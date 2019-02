Lewandowski: pamiętam skąd pochodzę i doceniam to, co mam teraz

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

"Pamiętam, skąd pochodzę. Doceniam to, co mam teraz"

"Pamiętam, skąd pochodzę. Doceniam to, co mam teraz"

Lewandowski podkreślał w "Faktach po Faktach", że bycie kapitanem Bayernu Monachium to dla niego "wielka duma, wielka mobilizacja i wielkie wyróżnienie".

Hamann znowu o Lewandowskim. "Liczę, że sterroryzuje obronę Liverpoolu" Ekspert... czytaj dalej » Dodał, że udało mu się jako Polakowi "zburzyć mury albo to, jak kiedyś Polak był postrzegany w Niemczech".

- To jest coś, co powoduje u mnie taką dodatkową motywację do tego, że warto ciężko pracować - zaznaczył.

"Patrzy na mnie z góry i dostrzega jeszcze więcej szczegółów"

Piłkarz mówił też, że za każdym razem, gdy wychodzi na boisko z opaską kapitana, czuje, że jego zmarły ojciec byłby dumny.

- Nie ma co ukrywać, że była to osoba bardzo ważna w moim życiu, która pomagała mi wielokrotnie. Dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Zawsze moim marzeniem było to, żeby tata zobaczył kiedyś mój mecz na żywo. To się niestety nie udało, ale mam nadzieję, że patrzy na mnie z góry i dostrzega jeszcze więcej szczegółów - powiedział.



- A mama ogląda każdy mój mecz, podchodzi bardzo emocjonalnie do każdej sytuacji z moim udziałem - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewandowski: dzięki ojcu jestem tu, gdzie jestem

O mowie nienawiści: dotyka mnie, ale wyrobiłem sobie pancerz

Lewandowski był pytany, czy coś może go złamać. - Jestem człowiekiem, mam uczucia, gorsze i lepsze momenty. Moje doświadczenie pozwala mi sobie z niektórymi, z większością rzeczy radzić albo wiedzieć, jak sobie radzić. To jest różnica między Robertem Lewandowskim teraz a tym sprzed kilku lat - wskazywał piłkarz.

"Jest w pierwszej trójce na świecie". Kovac docenia Lewandowskiego Trener Bayernu... czytaj dalej » Poruszył też temat mowy nienawiści, która - jak mówił - "na pewno go dotyka, a tym bardziej w internecie".

- Pomimo tego, że potrafię się od tego odciąć, że już trochę tę skórę, ten pancerz potrafiłem sobie zbudować, to gdzieś tam zawsze to w mniejszym lub większym stopniu dochodzi - nie krył Lewandowski.

Jego zdaniem, ważniejszym problemem jest mowa nienawiści wśród młodzieży, w szkołach. - Młodzież styka się z tym na co dzień, a są osoby, które nie potrafią sobie poradzić i wtedy wiemy, co może się stać - zaznaczył.

"Pamiętam skąd pochodzę"

Pytany, czy jego dom jest w Polsce czy w Niemczech odparł: - Najwięcej czasu spędzam w Niemczech. Mieszkam w Monachium, ale do domu zawsze wracam do Polski.



- Warszawa to zawsze miejsce, do którego będę chciał wrócić i pewnie tak będzie po zakończeniu kariery - dodał piłkarz.

Zaznaczył, że pomimo dużych pieniędzy, które zarabia, "do życia podchodzi podobnie" jak przed rozpoczęciem wielkiej kariery. - Pamiętam, skąd pochodzę. Pamiętam, jak to jest jeździć fiatem bravo, mieszkać w komunalnym mieszkaniu i studiować. Doceniam to, co mam teraz - podkreślił.

- Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że mam pieniądze to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem. W Polsce to jest czasami temat tabu, ale ludzie chyba zaczęli się przyzwyczajać do tego, że można, że jeśli ciężko się pracuje i wierzy w to mocno, robi wszystko, to można to osiągnąć - powiedział napastnik. Robert Lewandowski i Donatan opublikowali teledysk "Mansa Musa". Nagranie rozgrzało internet Robert... czytaj dalej »

Lewandowski: moja córka otworzyła mnie jako człowieka

Lewandowski mówił też o zmianach, jakie zaszły w jego życiu po tym, jak został ojcem.

- Klara (córka piłkarza, która przyszła na świat w maju 2017 roku - red.) otworzyła mnie jako człowieka. Byłem bardzo zamkniętym człowiekiem, niechętnym do otwierania się przed osobami, które poznałem. To też pewnie wynikało z tego, że napotkałem w swoim życiu wiele osób, które sprawiły mi przykrość i rozczarowały mnie poprzez swoje decyzje albo zachowanie. Takie doświadczenia spowodowały, że podświadomie się zamykałem - przyznał.



- Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać, być bardziej pozytywna, otwarta na świat, która też jest bardziej emocjonalna - powiedział Lewandowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewandowski o swojej córce i o tym jak zmieniła jego życie

Po zakończeniu kariery "jest wiele opcji"

Pytany o swoją przyszłość po zakończeniu kariery piłkarskiej odparł, że "jest wiele opcji". - Ciężko powiedzieć, która konkretnie. Mam jeszcze trochę lat grania, ostatecznie się nie zastanawiałem i nie chcę się zastanawiać. Jestem skupiony na piłce nożnej - podkreślił.

ROBERT LEWANDOWSKI O SWOJEJ KARIERZE. CZYTAJ TUTAJ >>>

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z ROBERTEM LEWANDOWSKIM W "FAKTACH PO FAKTACH"