"Wszyscy chcą, żebyśmy popełniali błędy". Lewandowski w wywiadzie przed sezonem

Mecz o Superpuchar Niemiec odbędzie się 3 sierpnia na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Lewandowski odniósł się do konfrontacji obu zespołów.

- Myślę, że każdy mecz Bayernu z Borussią Dortmund jest podgrzewany - ocenił "Lewy". - Grałem w Dortmundzie, teraz jestem w Bayernie, nawet już dłużej niż w Borussii. Oba zespoły mają rangę światową i grają na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że jako Bayern nadal będziemy prezentować się tak, jak w ostatnich latach lub nawet lepiej. I, że wygramy Superpuchar Niemiec - dodał.

Żałuje decyzji Hummelsa

Lewandowski przez cztery lata grał w Borussii Dortmund w latach 2010-14, po czym odszedł do Bayernu. Teraz niemiecki obrońca Mats Hummels po kilku latach spędzonych w Monachium dołączył do BVB.

- To, że Mats wrócił do Dortmundu, było jego decyzją. Żałuję, że nie zdecydował się grać tutaj dłużej i nie powalczył o swoją pozycję w zespole. Ale oczywiście to była jego decyzja, a teraz jest jednym z naszych przeciwników - przyznał kapitan reprezentacji Polski.

"Mogą bardzo pomóc"

Lewandowski w poprzednich tygodniach domagał się od działaczy Bayernu poważnych wzmocnień zespołu. Piłkarzy, którzy na razie dołączyli do drużyny ocenia pozytywnie.

- Myślę, że Benjamin Pavard i Lucas Hernandez mogą bardzo pomóc zespołowi. Są doświadczeni, możemy się spodziewać, że będą dobrze grać. Jeśli dołączasz do Bayernu, musisz być przygotowany na wysokie oczekiwania zarówno fanów, jak i nowych kolegów z zespołu. To normalne. Bayern nie podpisałby z tobą umowy, gdybyś nie był gotowy. Wiemy o ich cechach, są świetnymi graczami i mogą nam bardzo pomóc - ocenił.

"Musimy dodać więcej gazu"

"Lewy" z Bayernem wywalczył pięć tytułów mistrza Niemiec, trzy krajowe puchary i trzy Superpuchary. Jak zatem może wyglądać kolejny sezon monachijczyków?

- Gdy wygrasz mistrzostwo Niemiec, kolejny sezon jest jeszcze trudniejszy - przyznaje polski napastnik. - Wszyscy oczekują, że jakiś inny zespół w końcu zdobędzie tytuł. Ale my jesteśmy Bayern Monachium, jesteśmy mistrzami i musimy pokazać, że chcemy znowu wygrać. To oznacza, że musimy trenować jeszcze mocniej, pracować ciężej i dodać więcej gazu. Wszyscy chcą, żebyśmy popełniali błędy i tracili punkty. Dlatego zawsze powinniśmy być przygotowani i musimy dawać z siebie wszystko. Bez względu na to, kim są przeciwnicy. Zawsze mamy zdobyć trzy punkty i pokazać, że jesteśmy numerem jeden - zakończył Lewandowski.