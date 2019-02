Trudny wieczór Lewandowskiego. "Za mało ryzykowaliśmy"

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

Polski napastnik we wtorkowy wieczór głównie walczył z obrońcami rywali. Okazji miał niewiele. Najlepsza pojawiła się w 13. minucie, gdy próbował dopaść do dośrodkowania Serge Gnabry'ego. Ale piłkę w ostatniej chwili wybił mu obrońca gospodarzy Joel Matip, który przy okazji omal nie pokonał własnego bramkarza.

"Niewidoczny", "przegrał wiele pojedynków". Niemcy skrytykowali Lewandowskiego To nie był udany... czytaj dalej » Gole nie padły, choć Liverpool częściej atakował. Sprawa awansu do ćwierćfinału rozgrywek rozstrzygnie się zatem w Monachium (13 marca).

"Byłem osamotniony"

- To był mecz walki, dyscypliny. Wiedzieliśmy, że Liverpool jest u siebie groźny. Mieliśmy to w głowach. Z przodu byłem osamotniony i trudno było cokolwiek zrobić. Co prawda wygrywałem pojedynki, przetrzymywałem piłkę, ale to jednak było za mało - ocenił Lewandowski.



I dodał: - Mało było również podań. Szczególnie dla napastnika najważniejsze jest, żeby dostać piłkę w pole karne. Dziś takiej możliwości nie było. Za mało ryzykowaliśmy, żeby przenieść ciężar gry do przodu.

Lewandowski od 507 minut nie potrafi wbić gola w meczu fazy pucharowej LM. Ostatni raz trafił w poprzednim sezonie - przeciwko Besiktasowi w 1/8 finału.



Mimo to wciąż pozostaje najskuteczniejszym zawodnikiem obecnej edycji - 8 bramek. O dwie mniej uzbierał Lionel Messi z Barcelony.

Źródło: Newspix Lewandowski przeżył trudny wieczór

Program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21):



wtorek, 19 lutego

Liverpool - Bayern Monachium 0:0

Olympique Lyon - Barcelona 0:0



środa, 20 lutego

Schalke Gelsenkirchen - Manchester City

Atletico Madryt - Juventus Turyn



środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)



wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)