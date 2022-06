Lewandowski o nieustępliwości Bayernu. "Gdzie lojalność i szacunek?"

Lewandowski nie pozostawia złudzeń. "Coś we mnie zgasło. I tego nie da się przeskoczyć" Kolejny rozdział... czytaj dalej » Kapitan reprezentacji był gościem Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onet Sport. Powtórzył swoje mocne słowa o zakończeniu pewnego rozdziału i chęci odejścia z Monachium.

- Coś we mnie w środku zgasło. I tego nie da się przeskoczyć - Lewandowski nie pozostawił złudzeń.

Niemieckie media zdążyły wspomnieć o "kolejnym ataku" piłkarza wymierzonym w Bayern.

Lewandowski od dobrych paru tygodni flirtuje z Barceloną, choć łączy go z monachijskim klubem jeszcze roczny kontrakt. W rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim wskazał, że potrzebuje nowych wyzwań i emocji. Wcześniej wiele mówiono i pisano o tym, że za niechęcią do Bayernu stoi dość apatyczna postawa jego obecnego pracodawcy w sprawie nowej umowy. "Lewy" ponoć liczył na przedłużenie jej o co najmniej dwa lata, klub ponoć upierał się przy swojej polityce oferowania ponad 30-letnim piłkarzom najwyżej rocznej prolongaty.

Lewandowski: to nie ma sensu

Mijają tygodnie, nowy sezon coraz bliżej, a postępy w rozmowach na linii Bayern-Lewandowski nie widać.

Co jeśli klub postawi na swoim i nie puści swojego najlepszego strzelca? Czy będzie trzymał w szatni niezadowolonego piłkarza?

"Lewy" nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania. Wymaga od Bayernu "lojalności i szacunku".

- Jeśli jesteś w klubie tyle lat, zawsze byłeś w gotowości, byłeś dostępny, pomimo kontuzji i bólu dawałeś z siebie wszystko, to myślę, że najlepiej będzie znaleźć dobre rozwiązanie dla obu stron. A nie szukać jednostronnej decyzji. To nie ma sensu. Nie po takim czasie. Rozumiem, jakbym grał tutaj dwa-cztery lata, ale po takiej drodze pełnej sukcesów i z mojej strony gotowości i wsparcia, to tutaj ta lojalność i szacunek są chyba ważniejsze niż ten biznes - przyznał w poniedziałkowej rozmowie.

Dalej wskazał na inny powód, dla którego Bayern nie będzie przeciągał sprawy w nieskończoność.

- Jaki piłkarz będzie potem chciał przyjść do Bayernu, wiedząc, że może go coś takiego spotkać? Gdzie są wtedy lojalność i szacunek? Ja zawsze byłem gotowy, spędziłem tu osiem pięknych lat, tyle wspaniałych osób poznałem i chciałbym, żeby tak to zostało w głowie - przyznał.

Słowa Polaka obszernie cytują niemieckie i hiszpańskie media.

"Dla Polaka zakaz przenosin na rok przed końcem kontraktu byłby niewdzięcznym zachowaniem mistrzów Niemiec" - ocenił "Bild".

"Lewandowski nie wierzy, że Bayern zabroni mu przenosin" - podsumowuje największy niemiecki dziennik.