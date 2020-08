Lewandowski Złotą Piłkę przyznałby sobie. A czemu puchar Ligi Mistrzów zabrał do łóżka?

Bohaterowie wrócili do Monachium. "Cała Bawaria jest z was dumna" Zwycięzcy Ligi... czytaj dalej »

Bayern w finale w Lizbonie pokonał 1:0 PSG. Zwycięskiego gola strzelił Kingsley Coman.

- Cały czas do końca nie wierzę, że to się udało - mówił podczas internetowej rozmowy z dziennikarzami Lewandowski. - To wciąż siedzi we mnie. Moja głowa jeszcze wszystkiego nie przyswoiła. Emocje się pokazują. Dopiero uświadamiam sobie, że jestem zwycięzcą Ligi Mistrzów i to jest coś pięknego. Często było blisko, ale się nie udawało. Odpadaliśmy w półfinale. Gdy grałem w Borussii Dortmund i w 2013 roku na Wembley ulegliśmy Bayernowi, to powiedziałem, że też tak jak oni będę świętował. Pamiętałem tamtą przegraną i to nie był fajny moment - wspominał "Lewy".

Marzy, aby kibice byli dumni z kadry

- Udało się zrealizować marzenie i czuję wielką satysfakcję. Cały czas mam w sobie głód wygrywania. Następne są sukcesy z reprezentacją. To zawsze bardzo ważne. Moim marzeniem jest to, aby fani byli dumni z drużyny narodowej i z tego, jak ten zespół gra. Chciałbym, aby emocje i duma z kadry były wielkie. W piłce klubowej chciałbym zdobyć jeszcze Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Wierzę, że to się ziści - odpowiedział Lewandowski na pytanie Rafała Saka z Eurosportu.

Po spotkaniu w Lizbonie Polak upadł na murawę. Potem płakał przed kamerami.

- Myślę, że podobne emocje już się kiedyś pojawiały, ale często nie potrafiłem ich pokazywać. Robert Lewandowski teraz i 10 lat temu to pod tym względem inny człowiek. Chowałem emocje pod grubą skorupą. Wierzyłem, że uda mi się spełnić to marzenie, jakim było wygranie Ligi Mistrzów. Czasem czegoś brakowało. Teraz cieszyłem się jak dzieciak. To było spontaniczne, nie miałem nad tym kontroli. Byłem szczęśliwy i dumny. Po meczu także buzowały we mnie emocje. To był punkt kulminacyjny. Wiedziałem, że one ze mnie w pewnym momencie wyjdą - analizował sytuację Lewandowski.

Zapamięta to do końca życia

- Najpiękniejszy moment przeżyłem po spotkaniu, kiedy zadzwoniłem do żony - wyznał wzruszony piłkarz. - Dzieci już chyba spały. Dostałem od niej filmiki, na których najbliżsi płakali ze szczęścia. To po latach zapamiętam najbardziej. Świętowaliśmy z chłopakami zespołu, ale każdy miał w głowie, aby wrócić do rodziny i się z nimi cieszyć. Tęsknota była wielka, szczególnie u mnie w ostatnich trzech dniach. Czułem to. Wszyscy jednak czekali na powrót do domu - dodawał.

Bayern w tym roku nie przegrał żadnego meczu o stawkę. Pod wodzą trenera Hansiego Flicka drużyna prezentowała się najlepiej od wielu lat. Popisem był ćwierćfinał Ligi Mistrzów z FC Barcelona. Monachijczycy zwyciężyli 8:2.

- Nasza pewność siebie była bardzo duża. Koledzy z zespołu pytali mnie przed tym meczem, nie o to, czy go wygramy, ale o to, czy zwyciężymy w Lidze Mistrzów. Powiedziałem im, że tak. Pewność siebie i arogancja to jednak dwie różne rzeczy. Podchodziliśmy jednak do rywali z szacunkiem - zapewnił "Lewy".

- Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku - kontynuował swoja opowieść napastnik. - Przed meczem wiedzieliśmy, że pokonamy Barcę. Niektórzy mówili nawet, że będzie 5:1, ale 8:2 to inna półka. Ci, którzy wchodzili z ławki, mieli głód strzelania goli. Chciałem zdobyć bramkę w finale, ale zdawałem sobie sprawę, że może tak być, że uda się to komuś niespodziewanemu. Tak własnie było i teraz. To jednak nie ma znaczenia. Wygrałem przecież, bo zwyciężyła cała drużyna - triumfował.

Złotą piłkę przyznałby sobie

Nieco ponad miesiąc przed turniejem finałowym Ligi Mistrzów szefowie "France Football" poinformowali, że w tym roku nie zostanie przyznana Złota Piłka. Dla wielu ekspertów i kibiców to było wielkie zaskoczenie. Głównym kandydatem do zdobycia wyróżnienia był Lewandowski.

- W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Wiedziałem, że mamy jeszcze Ligę Mistrzów, później po krótkiej przerwie rusza Bundesliga, granie skończy się w grudniu. Nie myślałem o indywidualnych nagrodach. Decyzja o odwołaniu gali zapadła w połowie roku, a finał Złotej Piłki miał być w grudniu. A komu bym przyznał tę nagrodę? Sobie. Wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. Zdobyłem tytuł króla strzelców w każdej z tych rywalizacji. Wiadomo, że każdy piłkarz, który by to osiągnął, wygrałby ten plebiscyt - przekonywał kapitan reprezentacji Polski.



Przypilnował puchar po imprezie

Media obiegło zdjęcie Lewandowskiego leżącego w łóżku z pucharem.

- To było moje marzenie. Myślałem o tym od zawsze. To zdjęcie było zrobione nad ranem. Nikogo nie było już na imprezie. Ktoś musiał przypilnować puchar, aby nie został na parkiecie i się nie zgubił. Zabrałem go więc do pokoju, aby zrobić fotkę. Na śniadaniu wszyscy wiedzieli, gdzie jest puchar. Zadbałem zatem o niego nad ranem - uśmiechał się gwiazdor Bayernu.

Wkrótce potem był już z rodziną w Polsce. Lewandowski ma dwie córki.

- A co powiem, jak jedna z nich będzie chciała być piłkarką? Trudno mi powiedzieć, czy będę się cieszył bardzo czy trochę mniej. Oczywiście bym ją wspierał w decyzji. Nigdy nie będę chciał je zmuszać do czegokolwiek - zapewnił.

Lewandowski ma umowę z Bayernem do 30 czerwca 2023 roku.

- To nie będzie mój ostatni kontrakt. Zamierzam jeszcze grać parę lat dłużej na najwyższym poziomie. Nie mówię o zdrowiu czy kondycji, bo o to się nie boję. Mam nadzieję, że chęć mentalna będzie taka sama za pięć lat. Myślę, że jeszcze to trochę potrwa i tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Po karierze chciałbym chyba zostać przy piłce, ale jeszcze nie wiem tego do końca. Chciałbym, aby fani wspominali mnie jako osobę, która była z Polski i osiągnęła wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. I żeby wszyscy pamiętali, że było o mnie głośno na całym świecie. Chciałbym też, aby zapamiętali mnie jako wspaniałego sportowca i dobrą osobę - zakończył Lewandowski.

We wrześniu reprezentacja zagra w Lidze Narodów dwa mecze. Kapitan kadry dostał od selekcjonera wolne.