Lewandowski o czterech trafieniach w Lidze Mistrzów. "Jestem uzależniony od strzelania goli"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

We wtorek Lewandowski czekał z pierwszą bramką do 53. minuty, podwyższając na 2:0 prowadzenie gości. Polak dopiero się rozkręcał. Potem trafiał w minutach 60., 64. i 68. Było 5:0, a Bayern ostatecznie zwyciężył w Belgradzie 6:0.



Do tej pory zrobił to tylko Messi. "Czteropak" Lewandowskiego najszybszy w historii Brakuje już słów... czytaj dalej » Statystycy wyliczyli, że napastnikowi bawarskiej drużyny wszystko zajęło dokładnie 14 minut i 31 sekund. Nikt w historii Ligi Mistrzów tak szybko czterech goli nigdy nie wbił.

"Dobrze się bawiliśmy"

Lewandowski nie popadał w euforię. - Dobro zespołu to priorytet. Nie wiem, na którym miejscu w moim rankingu jest ten mecz. Zaczęliśmy mocno od początku. Mieliśmy sytuacje, żeby zdobyć kolejne bramki - przyznał Lewandowski na antenie telewizji Sky.



- Najważniejsze, że zagraliśmy odpowiednio w defensywie i ofensywie. Dobrze się przy tym bawiliśmy. Bez względu na to, z kim się mierzymy, realizujemy nasz plan i walczymy o zwycięstwo - dodał.



Na pamiątkę wziął piłkę. Po spotkaniu skomentował swój występ w mediach społecznościowych.



"Muszę się przyznać... Jestem uzależniony od strzelania goli" - napisał.

Bayern z kompletem zwycięstw jest liderem grupy B. W ostatniej kolejce mistrzowie Niemiec zmierzą się z Tottenhamem. Oba zespoły są pewne awansu do 1/8 finału.



I have to confess....I am addicted to scoring goals @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019

Crvena Zvezda - Bayern Monachium 0:6 (0:1)

(Goretzka 14', Lewandowski 53', 60', 64', 68', Tolisso 89')

WYNIKI WTORKOWYCH MECZÓW:



Grupa A:

Galatasaray - Club Brugge 1:1

Real Madryt - PSG 2:2



Grupa B:

Crvena Zvezda - Bayern 0:6

Tottenham - Olympiakos 4:2



Grupa C:

Atalanta - Dinamo 2:0

Manchester City - Szachtar Donieck 1:1



Grupa D:

Lokomotiw Moskwa - Leverkusen 0:2

Juventus - Atletico 1:0

Drużyny, które już zapewniły sobie wyjście z grupy:

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Juventus, Real Madryt, Tottenham