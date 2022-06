"Lewandowski nie chce przygotowywać się do sezonu z Bayernem"

Bayern nie odpuszcza. Twarde stanowisko w sprawie Lewandowskiego Barcelona szuka... czytaj dalej »

Dziennik twierdzi, że trener Dumy Katalonii Xavi postawił sprawę jasno: do wyjazdu drużyny na przedsezonowe zgrupowanie do Stanów Zjednoczonych chce mieć niemal w całości skompletowaną kadrę.

Za ocean Barcelona wylatuje 16 lipca i pozostanie tam przez dwa tygodnie. Zaplanowano tam mecze towarzyskie z Realem Madryt, Juventusem, Interem Miami i New York Red Bulls. Czasu na zakontraktowanie Lewandowskiego jest zatem coraz mniej.

Realny termin transferu Lewandowskiego

"Z Niemiec dochodzą głosy o tym, że wyjściową kwotą za Polaka ma być około 50 mln euro. Katalończycy są gotowi zapłacić ponad 30 mln, a linę na ich stronę przeciąga sam 'Lewy'. Xavi chce go mieć przed wyjazdem do USA (16-31 lipca), a zawodnik nie chce przygotowywać się do sezonu z Bayernem. W Barcelonie pracują nad tym, by zaprezentować go w klubie między 12 a 15 lipca" – czytamy w "Mundo Deportivo".

Negocjacje z Bayernem nie będą łatwe. W środowym wydaniu magazynu "Sport Bild" dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić po raz kolejny stwierdził, że monachijski klub nie ma zamiaru puścić Lewandowskiego przed upływem obowiązującego do lata 2023 roku kontraktu.

Być może katalońscy dziennikarze mają rację, sugerując, że Bayern liczy na lepszą finansowo ofertę Barcelony. Ta ostatnia opiewała na 37 mln euro (32 mln + bonusy).

W planach Barcelony transferowy hat-trick

Pieniędzy na transfery Dumie Katalonii nie zabraknie. Dzięki sprzedaży praw telewizyjnych i marketingowych (Barca Licensing and Mechandising) wicemistrzowie Hiszpanii szykować mają transferową ofensywę.

Zdaniem "Mundo Deportivo" oprócz Lewandowskiego celem Barcelony jest pozyskanie Julesa Kounde (Sevilla) i Bernardo Silvy (Manchester City). Przyjście Portugalczyka ma być jednak uzależnione od sprzedaży Frenkiego de Jonga.