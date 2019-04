Lewandowski negocjuje nowy kontrakt. "Pierwsze rozmowy już się odbyły"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS na player.pl

- Pierwsze rozmowy już się odbyły. To wszystko jeszcze potrwa. Na razie koncentruję się na końcówce sezonu, na walce o mistrzostwo Niemiec i krajowy puchar. Ale mogę sobie wyobrazić, że zostanę w Bayernie na dłużej - wyznał Lewandowski.



"To boli". Lewandowski mógł skończyć mecz z hat-trickiem - Mieliśmy tyle... czytaj dalej » O tym, że Bawarczycy chcieliby podpisać nowy - obowiązujący do 2023 roku - kontrakt, poinformował na początku marca tygodnik "Sport Bild". Obecna umowa jest ważna do 2021. Nieoficjalnie gwarantuje Polakowi najwyższe zarobki w Bundeslidze - 15 milionów euro za sezon.

"300 goli? Nie powiem, że to nierealne"

Lewandowski odwdzięcza się Bayernowi golami i zbliża do kolejnych rekordów. Sobotnie trafienie z Freiburgiem było 19. w sezonie i 199. w Bundeslidze. Już jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek. Przed nim są tylko Manfred Burgsmueller (213 goli), Jupp Heynckes (220), Klaus Fischer (268) oraz Gerd Mueller (365).



- Przechodząc do Borussii Dortmund w 2010 roku nie sądziłem, że mogę zdobyć aż tyle bramek. Czy granica 300 goli jest możliwa? Nidy nie powiem, że to nierealne, ale daleka droga do tego. Potrzebowałbym czterech bardzo dobrych sezonów - tłumaczył w "Kickerze".



- Myślę, że mogę grać na wysokim poziomie do 35-37. roku życia. Organizm to jedno, a głowa drugie. Wszystko musi współgrać - dodał.