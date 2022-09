Kolejny rekord Lewandowskiego. Pobił osiągnięcie sprzed 71 lat

Gole Lewandowskiego wprowadziły Barcelonę na szczyt tabeli La Liga Robert... czytaj dalej » "Początek Lewandowskiego w barwach FC Barcelony sprawia, że brakuje nam słów" - napisał kataloński dziennik "Sport" po tym, jak Polak strzelił osiem goli w sześciu meczach.

"Zakontraktowanie takiego piłkarza oznaczało ogromne oczekiwania i nikt nie wątpił, że będzie strzelał gole, bo robił to nieprzerwanie od ponad dekady. Jednak liczby, które uzbierał tylko w ośmiu meczach… to coś wielkiego" - podkreślono.

Zachwytów nad Polakiem nie brakuje. I nic dziwnego. W sobotę pobił klubowy rekord należący do legendarnego Kubali.

"Zdumiewający" Lewandowski

Urodzony na Węgrzech piłkarz, który występował w barwach Dumy Katalonii w latach 1951-1961, na starcie miał minimalnie gorszy dorobek.

"Najlepszym nowym piłkarzem pod względem strzeleckiego rekordu był Kubala, który zdobył siedem bramek w sześciu pierwszych meczach. Aż pięć z nich strzelił w wygranym 6:1 spotkaniu z Celtą Vigo. Można zatem spokojnie powiedzieć, że Lewandowski pobił rekord klubowej legendy w zaledwie sześciu kolejkach. Zdumiewające" - zaznaczył "Sport".

Trener Xavi Hernandez znów komplementował Lewandowskiego.

- Największym zaskoczeniem było to, jakim jest człowiekiem. Jest niezwykle skromny, ale zarazem pracowity i w pełni profesjonalny. Odnośnie reszty aspektów, nie mieliśmy żadnych wątpliwości i dlatego go pozyskaliśmy. Zawsze jest bardzo zaangażowany, a na dodatek jest głodny sukcesu. Mieć go w składzie to prawdziwy luksus - powiedział na pomeczowej konferencji.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzela gola za golem

Rekord frekwencji

Warto zaznaczyć, że choć Barcelona nie mierzyła się do tej pory z najmocniejszymi rywalami w lidze, to na spotkaniu z Elche pojawiło się ponad 85 tysięcy kibiców, co jest rekordem w obecnym sezonie. Nie ma wątpliwości, że było to spowodowane dobrą grą katalońskiego zespołu, do czego walnie przyczynił się "Lewy".

Aktualnie Barca zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Może się to zmienić po rozgrywanym w niedzielę spotkaniu Atletico z Realem Madryt. Broniący tytułu Królewscy wywalczyli w pięciu meczach komplet punktów.

Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców. Drugi w tym zestawianiu Iago Aspas (Celta Vigo) ma na koncie pięć trafień.